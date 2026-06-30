Le trame di Un posto al sole relative alle puntate in onda su Rai 3 da lunedì 6 a venerdì 10 luglio alle 20:50 delineano una settimana in cui le tensioni personali e familiari esplodono senza preavviso. Mentre Damiano si prepara ad affrontare una scelta che potrebbe cambiare la sua vita e quella di Eduardo, il mondo di Diego viene scosso da una reazione impulsiva che sorprende tutti. Sullo sfondo, le dinamiche tra Cristina e Roberto si complicano, mentre una notizia sulla nuova radio di Stefano Mori accende la gelosia di Marina.

Diego perde il controllo: una cena che cambia tutto

Atteso a una cena che avrebbe dovuto essere un momento di serenità, Diego arriva invece carico di tensione. La gelosia per Lorenza lo divora, e quando vede un gesto di complicità tra lei e Fausto, la situazione precipita. In un attimo, Diego sbotta: una reazione impulsiva, violenta solo nei toni, che lascia tutti sbalorditi e crea un gelo improvviso attorno al tavolo. La sua sfuriata non è solo frutto di insicurezze personali: è il sintomo di un malessere più profondo, che Diego non riesce più a contenere. La notizia si diffonde rapidamente, arrivando alle orecchie di Silvia, che decide di intervenire. Nel frattempo, Rosa lotta per rispettare gli accordi presi con Damiano e per gestire le richieste di Clara, ignara di ciò che sta accadendo attorno a lei.

La tensione cresce, e ogni equilibrio sembra pronto a spezzarsi.

Silvia affronta Diego: un aiuto che può cambiare il corso degli eventi

Informata della sfuriata, Silvia decide di parlare con Diego. Non lo giudica, non lo rimprovera: lo ascolta. Gli offre un punto di vista diverso, più lucido, e lo invita a riflettere sulle sue emozioni prima che diventino distruttive. Parallelamente, la settimana si infiamma anche altrove con Damiano, alla vigilia di una decisione cruciale, che ripercorre i momenti della sua amicizia con Eduardo prima di affrontare il suo nemico numero uno. Cristina è invece pronta a dire al padre che vuole trasferirsi dalla madre, una scelta che potrebbe scatenare una reazione imprevedibile di Roberto Ferri.

Una nuova notizia sulla radio di Stefano Mori irrita Ferri e alimenta la gelosia di Marina, sempre più inquieta. Parallelamente, Mariella e Bice trascinano Guido in una cena a quattro con Massaro, nel tentativo di risolvere l’imbarazzante impasse dell’uomo. Una settimana che non concede tregua, e che mette Diego davanti alla necessità di cambiare rotta prima che sia troppo tardi.