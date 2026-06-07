Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dall'8 al 12 giugno, Jimmy si troverà ad affrontare una nuova prova difficile. Durante una giornata in piscina con Mina, ricomparirà un bullo già incontrato in passato. Ancora una volta, il giovane Cirillo si sentirà in difficoltà e non riuscirà a trovare il coraggio di reagire. Una situazione che potrebbe metterlo profondamente a disagio e riaprire vecchie paure.

I bulli rovinano la giornata

A Pasquetta Jimmy era stato aggredito da un gruppetto di bulli e, molto presto, il ragazzino si ritroverà ad affrontare una situazione fin troppo simile.

Dopo aver ottenuto il permesso di Niko e Manuela, Jimmy deciderà di invitare Mina a trascorrere una giornata in piscina. Quella che, nelle sue intenzioni, dovrebbe essere un’occasione leggera e spensierata, però, finirà per trasformarsi in un piccolo incubo. A rovinare tutto sarà infatti l’arrivo di un bullo, che metterà nuovamente in crisi il ragazzo.

Jimmy schiacciato dalla frustrazione

Le anticipazioni rivelano che non si tratterà di uno sconosciuto: Jimmy avrà già incrociato quella persona in passato. In attesa di capire se si tratti degli stessi ragazzi che lo avevano aggredito a Pasquetta, resta una certezza: Jimmy non riuscirà a reagire.

All’umiliazione si aggiungerà quindi anche la frustrazione di essersi allenato senza ottenere i risultati sperati.

Il resto delle trame di Un posto al sole, dall'8 al 12 giugno: Lorenza sfrutta Diego, Gianluca incontra la madre di Anna

Damiano e Rosa si riavvicineranno timidamente, ma la donna non smetterà di pensare a Pino.

Lorenza sfrutterà il suo ascendente su Diego per manipolarlo e ottenere vantaggi sul lavoro a discapito dei suoi colleghi.

Tra alti e bassi, Bice e Sergio cercheranno di riconciliarsi grazie anche all'aiuto di Guido e Mariella.

Cristina capirà che Valentina e Leo non sono stati sinceri con lei e li allontanerà, riavvicinandosi così a suo padre.

Marina non vedrà di buon occhio il riavvicinamento tra Roberto e Greta, nel frattempo Ferri inizierà a indagare sul socio occulto di Mori.

Dopo aver parlato con Giulia, Raffaele proverà a chiarirsi con Ornella.

Gianluca inizierà a cercare Anna e si imbatterà in sua madre.