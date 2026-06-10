Nelle puntate di Un posto al sole attualmente in onda sembra piuttosto palese la strada che prenderà la storyline che vede protagonisti Diego e Lorenza. Le anticipazioni dal 15 al 19 giugno confermano che la "sintonia" tra i due continuerà fino a portarli a un bacio, che però i due affronteranno in modo molto diverso.

Un bacio inaspettato

Al Caffè Vulcano l’atmosfera diventerà sempre più tesa. Lorenza, che inizialmente sembrava essere riuscita a conquistare la simpatia di tutti, finirà per inimicarsi quasi l’intero staff del locale, diventando una presenza sempre meno gradita.

L’unico a restare dalla sua parte sarà Diego, deciso a difenderla anche quando tutti gli altri inizieranno a prendere le distanze da lei. Proprio questa sua protezione finirà per avvicinare i due in modo sempre più ambiguo e rischioso.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano infatti che tra Diego e Lorenza scatterà un bacio. Un momento intenso, ma tutt’altro che sereno: Giordano apparirà visibilmente turbato da quanto accaduto, come se si rendesse conto di essersi spinto oltre un limite difficile da ignorare.

Un posto al sole, Lorenza è sincera o sta manipolando Diego?

Resta però da capire quali siano le vere intenzioni di Lorenza. La ragazza prova davvero qualcosa per Diego oppure sta solo approfittando della sua sensibilità e del suo bisogno di proteggerla?

Per ora, molti fan sembrano propendere per la seconda ipotesi, convinti che Lorenza stia giocando con i sentimenti del figlio di Raffaele. Non è ancora chiaro, inoltre, se nelle prossime puntate tornerà in scena Ida e quale direzione prenderà questa storyline, che si preannuncia sempre più delicata.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 15 al 19 giugno: Eduardo in trappola, torna Viola

Angelo, sotto la supervisione di Grillo, organizzerà il furto a casa Ferri per poter incastrare una volta per tutte Eduardo Sabbiese.

Dopo l'entusiasmo iniziale, Michele si sentirà sempre più in difficoltà a dirigere Radio Golfo 99 e le continue ingerenze di Ferri non faranno che peggiorare la situazione.

Viola farà ritorno a Palazzo Palladini e si troverà nel mezzo della crisi tra Raffaele e Ornella.

Roberto capirà che Marina è gelosa di Greta e farà il possibile per tranquillizzarla, ma con scarsi risultati.

Dopo aver parlato con la madre di Anna, Gianluca scoprirà che un uomo maturo ha cercato la ragazza e inizierà a interrogarsi sull'accaduto.

Manuela deciderà di fare una sorpresa a suo padre andandolo a trovare in Trentino insieme a Niko e Jimmy, ma l'opposizione di Serena la metterà in allarme.