Si è chiuso con una rivelazione destinata a pesare l’appuntamento con Un posto al sole del 12 giugno. Gianluca ha parlato con la madre di Anna e la donna gli ha confidato un dettaglio tutt’altro che secondario: un uomo molto più grande di lei era passato a cercarla. Ma cosa succederà adesso?

Le anticipazioni degli episodi in onda dal 15 al 19 giugno rivelano che il giovane Palladini inizierà ad avvicinarsi pericolosamente alla verità su Anna e su suo padre, mentre Alberto vivrà giorni di forte tensione, temendo che il suo segreto possa venire alla luce.

Un posto al sole, Gianluca inizia a sospettare dopo il colloquio con la madre di Anna

Per il momento, la madre di Anna non ha detto molto. Si è limitata a raccontare a Gianluca che un uomo più grande era venuto a cercare sua figlia. Da qui ad arrivare ad Alberto la strada sembra ancora lunga, ma quelle parole potrebbero aver acceso nel ragazzo un primo campanello d’allarme.

Le anticipazioni lasciano intendere che Gianluca diventerà sempre più sospettoso e che, poco alla volta, proverà a mettere insieme i pezzi. Dall’altra parte ci sarà Alberto, sempre più inquieto all’idea che la verità possa esplodere da un momento all’altro.

Upas, Gianluca sempre più vicino alla verità su Anna e Alberto

La madre di Anna, finora, non ha raccontato molto a Gianluca.

Nelle prossime puntate, però, potrebbe emergere qualche dettaglio in più: magari sull’aspetto di quell’uomo, sul modo in cui si è presentato o su qualche particolare utile a identificarlo.

Non è escluso, inoltre, che Gianluca finisca per collegare le tempistiche: il malore del padre legato a una donna misteriosa e la scomparsa improvvisa di Anna. A complicare ulteriormente la situazione ci sarà Rossella. Pare infatti che Gianluca confiderà all’amica di aver parlato con la madre di Anna, e lei finirà per riferire tutto ad Alberto.

La sensazione è che la verità non venga ancora a galla, ma che il momento della resa dei conti sia ormai sempre più vicino. Resta da capire cosa accadrà quando il velo cadrà davvero.

Attenzione anche ad Anna, che resterà profondamente ferita nello scoprire che sua madre ha parlato sia con Alberto che con Gianluca.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 15 al 19 giugno: Diego turbato, Eduardo rischia

L’entusiasmo iniziale lascerà spazio al malessere di Michele, sempre più insofferente nel ruolo di direttore di Radio Golfo 99 a causa delle continue intromissioni di Ferri.

A casa Ferri, intanto, la tensione resterà alta. Angelo, spinto da Grillo, organizzerà un furto proprio lì, con l'obiettivo preciso di incastrare una volta per tutte Eduardo Sabbiese.

Marina continuerà a vivere con fastidio la presenza di Greta. Roberto se ne accorgerà e proverà a tranquillizzarla, ma le sue parole serviranno a poco.

La gelosia della moglie resterà forte e non sembrerà destinata a spegnersi facilmente.

A Palazzo Palladini tornerà Viola. Il suo rientro, però, la porterà subito dentro la crisi tra Raffaele e Ornella, una situazione delicata da affrontare appena arrivata.

Sul fronte sentimentale, Diego sarà ancora turbato dal bacio con Lorenza. Lei, invece, sembrerà prenderla con molta più leggerezza. Due atteggiamenti opposti che rischieranno di trasformare quella vicinanza in un problema, soprattutto per lui.

Infine, spazio alle gemelle. Manuela deciderà di fare una sorpresa al padre e partirà per il Trentino con Niko e Jimmy. Serena, però, non approverà il viaggio. Il suo rifiuto insospettirà Manuela e accenderà nuovi dubbi.