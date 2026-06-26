Le prossime puntate di Un posto al sole, in onda da lunedì a venerdì alle 20:50 su Rai 3, continuano a ruotare attorno al furto avvenuto a Palazzo Palladini, un caso che sta scuotendo l’intero condominio e che non accenna a sgonfiarsi. Ma mentre la tensione resta alta, altre storyline tornano a imporsi con forza, a partire dal percorso tormentato di Anna e dal nuovo capitolo che la vede incrociare ancora una volta la strada di Alberto. Parallelamente, a Napoli, la famiglia Ferri si prepara a un cambiamento inatteso che potrebbe alterare gli equilibri già fragili tra Roberto, Marina e la giovane Cristina.

Anna ritrova Alberto, ma la proposta del Palladini apre nuovi scenari

La fuga di Anna sembra averle regalato un fragile equilibrio, immersa nella sua solitudine lontana da Napoli. Tuttavia, la quiete dura poco: Vittoria, determinata a riportare la figlia a casa, continua a cercarla senza sosta, mentre Alberto riesce finalmente a rintracciarla e a ottenere un incontro. Il loro faccia a faccia non è semplice: Anna appare infastidita, quasi infastidita dall’invadenza del Palladini, ma accetta comunque di ascoltarlo. È in questo momento che Alberto le presenta una proposta destinata a cambiare le carte in tavola. Un’offerta che, nelle sue intenzioni, dovrebbe aiutarla a ritrovare stabilità, ma che potrebbe anche riaprire ferite mai del tutto rimarginate.

Resta da capire se Anna accetterà questo nuovo passo o se sceglierà ancora una volta la distanza per proteggersi.

Cristina sconvolge Roberto: la decisione che cambia gli equilibri in casa Ferri

Rientrati a Napoli dopo una vacanza lampo interrotta dalla notizia del furto, Roberto Ferri e Marina provano a riprendere la routine, ma l’aria è tutt’altro che serena. A complicare ulteriormente le cose arriva Cristina, pronta a comunicare al padre una scelta che potrebbe destabilizzarlo: la volontà di trasferirsi da Greta. Per Roberto, già irritato dalle novità professionali di Stefano Mori e dall’ascesa delle radio a lui collegate, questa decisione rischia di essere la goccia che fa traboccare il vaso. Marina, dal canto suo, percepisce il crescente nervosismo del marito e teme che la situazione possa degenerare.