Cambio di programmazione per Un posto al sole su Rai 3. Anche quest'anno la storica soap opera italiana si fermerà per la tradizionale pausa estiva prevista nel periodo di Ferragosto, salutando temporaneamente il pubblico dopo una stagione ricca di colpi di scena.

L'ultimo appuntamento con gli episodi inediti è previsto prima della sosta, mentre dal 10 agosto la programmazione subirà uno stop che accompagnerà i telespettatori fino alla seconda metà del mese. Una scelta ormai consolidata nei palinsesti estivi della Rai, legata al fisiologico calo del pubblico durante le settimane centrali di agosto.

Quando torna in onda Un posto al sole dopo la pausa estiva

La sospensione durerà circa due settimane. Secondo le anticipazioni sulla programmazione, Un posto al sole tornerà dal 20 agosto con una serie di puntate speciali "best of", dedicate ai momenti più emozionanti e significativi dell'ultima stagione.

Le repliche permetteranno agli spettatori di rivivere le storyline principali prima dell'arrivo dei nuovi episodi inediti, che inaugureranno la nuova fase narrativa della soap e introdurranno le trame della prossima stagione.

Bilancio Auditel della stagione: Un posto al sole si conferma una certezza per Rai 3

La stagione appena conclusa può essere considerata positiva sotto il profilo degli ascolti.

Nonostante la crescente concorrenza delle piattaforme streaming e delle reti concorrenti, Un posto al sole ha continuato a rappresentare uno dei programmi più solidi del preserale e dell'access prime time di Rai 3.

Nel corso della stagione, la soap ha registrato una media vicina a 1,5 milioni di telespettatori, con uno share generalmente compreso tra il 7% e il 9%, mantenendo una platea fedele e costante. Nei periodi caratterizzati da storyline particolarmente attese, gli ascolti hanno superato anche 1,7 milioni di spettatori, confermando il forte legame del pubblico con i personaggi di Palazzo Palladini.

Il risultato assume ancora più valore considerando che Un posto al sole è in onda quotidianamente da quasi trent'anni e continua a essere uno dei pilastri della programmazione di Rai 3.

La soap riesce infatti a garantire ascolti stabili e competitivi, rappresentando uno dei prodotti più longevi e apprezzati della televisione italiana.

La pausa estiva servirà ora a preparare il terreno ai nuovi episodi, con la produzione pronta a rilanciare intrecci sentimentali, nuovi ingressi e colpi di scena che accompagneranno il pubblico nella prossima stagione televisiva.