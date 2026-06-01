Da lunedì 8 a venerdì 12 giugno tornano i nuovi episodi di Un posto al sole. La trama vede Jimmy vivere un momento di difficoltà: il ragazzo è frustrato perché non è riuscito a far fronte ai bulli. Anche Cristina Ferri sembra prendere una decisione drastica e riceve il supporto del padre Roberto, dopo l'atteggiamento deludente di Valentina e Leo: quest'ultimo vuole rimediare ai suoi errori.

Un posto al sole: anticipazioni dall'8 al 13/06

Le anticipazioni legate agli episodi di Un posto al sole, vedono protagonisti i giovani della soap opera. Jimmy infatti, vive un momento difficile: la frustrazione per non essere riuscito a difendersi dai bulli che lo hanno preso di mira è tanta.

Come se non bastass il ragazzo chiede il permesso a Niko e Manuela per organizzare una giornata in piscina con Mina, ma la presenza di una persona rischia di rischia di riaprire vecchie ferite. Sull'altro fronte invece, Cristina è rimasta delusa per il comportamento di Valentina e Leo: il ragazzo intende rimediare ai suoi errori, ma la giovane Ferri prende una decisione drastica e riceve il supporto del padre. Nel frattempo Roberto Ferri si offre di accompagnare all'aeroporto la figlia e la sua ex moglie, ma ciò provoca nuovi malumori in Marina.

Alberto non riesce a dimenticare Anna e continua a chiedere informazioni su di lei, Manuela si ritrova a fare da pacare durante un litigio tra Filippo e Serena.

Rosa riceve una brutta notizia da Pino, Bice e Sergio invece fanno pace ma la donna continua a soffrire in silenzio per gli atteggiamenti dell'uomo. Anche per Damiano e Rosa sembra tornare il sereno, ma l'uomo non riesce a non pensare a Pino. Infine Raffaele intende chiarire con Ornella, grazie anche ai consigli di Giulia.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, gli appassionati di Upas continuano a commentare le trame dei loro personaggi preferiti. Un utente ha scritto: "Ma perché rovinare il personaggio di Ornella in questo modo? Ora tutto ad un tratto non le sta più bene niente di quello che fa e dice Raffaele". Un altro utente ha aggiunto: "Ma Raffaele quando si decide ad allontanare Vanni?".

Un altro spettatore ha domandato con sarcasmo: "Ma perché tutte queste storie quando Anna non era la fidanzata di Gianluca?". Un utente ha chiesto: "Ma la storia di Grillo quando intendono riprenderla?". Infine c'è chi ha affermato: "Cristina deve aprire gli occhi su Leo".