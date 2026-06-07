Da lunedì 15 a venerdì 19 giugno si apprestano ad andare in onda i nuovi episodi di Un posto al sole. La trama vede al centro delle dinamiche il trio formato da Alberto, Anna e Gianluca: mentre il ragazzo è sul punto di scoprire la verità, Palladini senior escogita un piano per depistare. Anche Michele è alle prese con alcuni problemi sul posto di lavora causati dalla costante presenza di Roberto Ferri.

Anticipazioni Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano una serie di intrighi e incomprensioni. Gianluca continua ad indagare sull'identità dell'uomo legato ad Anna ed è sempre più vicino a scoprire la verità.

Come se non bastasse la madre della donna ha rivelato a Palladini jr di aver visto Anna con Alberto. Di conseguenza lo stesso Palladini senior escogita un piano per portare Gianluca lontano dalla verità: la paura di Alberto è che se il figlio dovesse venire a conoscenza della sua relazione clandestina con Anna, i rapporti potrebbero disintegrarsi. Tale situazione porta Alberto ad essere sempre più nervoso, in quanto teme che il suo segreto possa venire alla luce.

Problemi in vista anche per Michele: l'uomo infatti, deve fronteggiare la presenza assidua di Roberto Ferri in radio. Nel frattempo Marina è sempre più gelosa del rapporto che Roberto è riuscito a costruire con la sua ex moglie Greta; motivo per cui ogni volta che la donna viene nominata, Marina appare insofferente.

La situazione sentimentale tra Raffaele e Ornella invece risulta essere più compressa: mentre Viola torna a Napoli per aiutare la coppia a superare la crisi, l'ombra di Vanni incombe sempre di più.

Dove e quando seguire la soap

È possibile seguire gli episodi di Un posto al sole dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20:50. Per guardare le puntate in streaming o recuperare gli episodi persi, basta utilizzare la piattaforma ufficiale gratuita RaiPlay.

La soap opera italiana è ambientata a Napoli ed il primo episodio risale al 1996. Ciò significa che le trame, i segreti di famiglia, ma anche i nuovi e vecchi amori continuano ad appassionare gli spettatori anno dopo anno grazie a storie autentiche che riescono a catturano l'attenzione perché sempre in evoluzione.