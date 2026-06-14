Da lunedì 22 a venerdì 26 giugno tornano i nuovi episodi di Un posto al sole. Il furto a casa di Roberto Ferri sembra essere destinato a sconvolgere gli equilibri di Palazzo Palladini: Raffaele infatti, si sente in colpa per quanto accaduto poiché pensa di non essere più idoneo al ruolo di portiere. Intanto Alberto non riesce a dimenticare Anna, nonostante tra i due la relazione sia giunta al capolinea.

Anticipazioni Un posto al sole

In occasione delle nuove puntate di Un posto al sole, le anticipazioni annunciano diversi i colpi di scena. Dopo la partenza di Greta e Cristina, Roberto Ferri decide di partire per un breve viaggio con Marina.

In loro assenza però Rino e Angelo mettono a segno un furto presso l'abitazione dei Ferri e tale episodio è destinato a sconvolgere gli equilibri di Palazzo Palladini. Tra le persone che sembrano essere maggiormente turbate, c'è proprio Raffaele: il portiere aveva rifiutato di andare in pensione poiché convinto che poteva ricoprire ancora il suo ruolo. Il furto l'ha portato a nutrire dei forti sensi di colpa seppur l'uomo non sia coinvolto nella vicenda: Raffaele è convinta che in un certo senso sia stato lui ad aver fatto arrivare le chiavi dell'appartamento in mani sbagliate. La realtà dei fatti però risulta essere completamente diversa: Angelo ha infatti messo a segno il colpo su richiesta di Grillo.

L'ispettore ha deciso di escogitare un piano per incastrare Eduardo Sabbiese. Mentre Angelo è ormai costretto a seguire le richieste di Grillo, Eduardo potrebbe mettersi in una posizione scomoda.

Alberto Palladini invece risulta essere sempre più in difficoltà, dopo la rottura con Anna: l'uomo non riesce a mettere da parte i suoi sentimenti.

Manuela ad un bivio: raccontare la verità a Micaela oppure tacere

Situazione difficile anche per Manuela. La donna viene a sapere da Monica una verità scomoda su Maurizio che potrebbe cambiare i rapporti con Micaela. Mentre Manuela è indecisa se raccontare o meno ciò che sa, Micaela inizia a sospettare qualcosa.

Manuela però può contare sul sostegno di Niko, qualunque sia la sua scelta.

Dove e quando vedere UPAS

È possibile seguire la soap opera ambientata a Napoli tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20:50.

Gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dove sono inoltre presenti le puntate precedenti.