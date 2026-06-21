La puntata di Un posto al sole in onda lunedì 29 giugno alle 20:50 su Rai 3 si apre con un’atmosfera carica di tensione e scelte che pesano come macigni. Stella, sempre più provata, continua a lottare contro l’ostinazione di Angelo, incapace di sottrarsi al piano di Grillo per incastrare Eduardo. Ogni tentativo di farlo ragionare si infrange contro la paura, la pressione e la convinzione del ragazzo di non avere alternative. È in questo clima soffocante che Stella comprende di essere arrivata a un punto di non ritorno: per salvare Angelo dovrà prendere una decisione dolorosa, forse la più difficile della sua vita.

Parallelamente, un altro fronte emotivo si riapre con forza: Anna, dopo un lungo silenzio, ha finalmente ricontattato Alberto. Il suo gesto inatteso riporta alla luce una storia sospesa, fatta di ferite, distanze e sentimenti mai del tutto sopiti.

Stella tenta l’impossibile, ma la spirale di Angelo la costringe a un passo drastico

Angelo è sempre più intrappolato nelle maglie di Grillo, convinto che portare avanti il piano contro Eduardo sia l’unica via per dimostrare qualcosa a se stesso e agli altri. La sua lucidità vacilla, e Stella lo vede scivolare verso una scelta che potrebbe segnare la sua vita in modo irreversibile. La giovane prova a scuoterlo, a offrirgli un’alternativa, a fargli capire che non è solo.

Ma Angelo, schiacciato dalla paura e dalla manipolazione, non riesce a liberarsi. È in questo contesto che Stella, con il cuore in frantumi, decide di intervenire da sola. La sua scelta non è impulsiva: è il risultato di giorni di angoscia, di notti insonni, di un amore che tenta disperatamente di proteggere chi ama anche a costo di perderlo. Il suo gesto potrebbe cambiare tutto, rompere equilibri già fragili e aprire un nuovo fronte di conseguenze imprevedibili.

Il ritorno di Anna sconvolge Alberto e riapre un capitolo che sembrava chiuso

Il messaggio di Anna arriva come un fulmine in un cielo che Alberto credeva ormai immobile. Dopo settimane di silenzio, la giovane decide di farsi viva, rompendo una distanza che aveva lasciato l’uomo in un limbo emotivo.

Il suo ritorno non ha il sapore di un semplice saluto: porta con sé un’urgenza, un bisogno di chiarire, forse di recuperare qualcosa che sembrava perduto. Alberto, colto di sorpresa, si ritrova travolto da emozioni contrastanti. Da un lato il sollievo di sapere che Anna sta bene, dall’altro la consapevolezza che il loro rapporto non potrà più essere ignorato o messo da parte. Il contatto di Anna riapre una storia complessa, fatta di scelte difficili e sentimenti mai del tutto sopiti. Alberto capisce che dovrà affrontare ciò che è rimasto in sospeso, perché il ritorno della giovane non è un episodio isolato: è l’inizio di un nuovo capitolo che potrebbe cambiare profondamente il loro futuro.