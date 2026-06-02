Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dall'8 al 12 giugno, Roberto vorrà vederci chiaro sulle ragioni che hanno spinto Mori a passare a un'altra emittente, ma intanto una piccola gioia gli arriverà dal fronte familiare. Cristina, infatti, si accorgerà che il suo amato Leo non è la persona che credeva.

Largo spazio anche alle altre storie di Palazzo Palladini. Una notizia di Pino rischierà di sconvolgere Rosa, mentre al Caffè Vulcano l'avvicinamento tra Diego e Lorenza comincerà a far storcere il naso a qualcuno. Bice e Sergio proveranno a ricucire, con Guido e Mariella loro malgrado coinvolti, mentre Jimmy organizzerà una giornata in piscina che una presenza del passato potrebbe rovinare.

Sul fronte sentimentale, Raffaele cercherà un chiarimento con Ornella e Alberto continuerà a tormentarsi per la lontananza di Anna.

Ferri si riavvicina a Greta e Cristina

Ferri sarà deciso ad andare fino in fondo per capire che cosa si nasconda davvero dietro la scelta di Mori di trasferirsi su un’altra radio. Una curiosità che lo terrà parecchio impegnato, mentre sul fronte familiare arriverà per lui una piccola consolazione. Cristina, infatti, aprirà finalmente gli occhi sul suo adorato Leo. Si renderà conto che il ragazzo non è affatto il principe azzurro che aveva immaginato e che anche Valentina, la sua amica di sempre, ha giocato sporco. Una scoperta dolorosa, destinata a ferirla profondamente e a spingerla verso una scelta tutt’altro che semplice.

Dal canto suo, Leo proverà a rimediare ai propri errori, ma ormai sarà troppo tardi. Dopo aver scoperto l’inganno, Cristina prenderà una decisione importante e cercherà conforto proprio in chi, fino a quel momento, era rimasto un po’ in disparte. Sarà Roberto a starle vicino, arrivando ad accompagnare lei e Greta in aeroporto. Un gesto da padre presente, che però non passerà inosservato. Marina noterà quella ritrovata vicinanza tra il marito e la sua ex con un fastidio crescente, sempre più difficile da nascondere.

Rosa pensa a Pino, Lorenza manipola Diego

Una notizia portata da Pino rischierà di scuotere Rosa nel profondo. Nel frattempo, il confronto con Damiano potrebbe finalmente aprire uno spiraglio oppure incrinare ancora di più il loro rapporto.

I due sembreranno riavvicinarsi, ma resterà da capire se il pensiero di Pino sia davvero uscito dalla vita della donna.

Galeotto sarà il Caffè Vulcano. Lorenza sembrerà decisa a puntare su Diego come carta vincente per mettersi al riparo dal licenziamento, già sfiorato più di una volta. Nelle puntate della prossima settimana, i due diventeranno pericolosamente vicini e l’alchimia tra loro continuerà a crescere.

Qualcuno, però, comincerà a guardare la cameriera con sospetto, e a Palazzo Palladini si creerà all’improvviso un clima di tensione. Lorenza, forte dell’attrazione che esercita su Diego, metterà in piedi un’abile messinscena per apparire come vittima degli sbalzi d’umore del povero Samuel.

Difficile dire come andrà a finire.

Per Bice e Sergio sembrerà arrivato il momento della riconciliazione, anche se Guido e Mariella scopriranno che la loro serata speciale non è andata come speravano. Bice continuerà a soffrire per l’atteggiamento di Sergio, e le difficoltà della coppia finiranno per complicare ancora una volta la quotidianità coniugale dei Del Bue.

A sbloccare la situazione sarà un’intuizione di Guido, che aiuterà Sergio ad affrontare una delicata crisi personale e aprirà nuove prospettive per il suo rapporto con Bice.

Jimmy, bullizzato, Alberto cerca Anna

Con il via libera di Niko e Manuela, Jimmy organizzerà una giornata in piscina insieme a Mina. Una presenza legata al passato, però, potrebbe rovinare l’incontro e riportare a galla nuove tensioni.

Il ragazzo dovrà fare i conti con la frustrazione per non essere riuscito a reagire alle provocazioni dei bulli. Intanto, Micaela si ritroverà in un ruolo insolito: quello di mediatrice nel conflitto tra Filippo e Serena.

Dopo un confronto con Giulia, Raffaele deciderà di tentare un chiarimento con Ornella.

Alberto continuerà a sentire profondamente la mancanza di Anna. E non sarà l’unico a cercare informazioni su di lei.