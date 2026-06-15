La puntata del 15 giugno si è conclusa con la madre di Anna che forniva a Gianluca una descrizione piuttosto accurata dell’uomo che stava cercando sua figlia. A questo punto, il giovane Palladini capirà che si tratta di suo padre? Le anticipazioni delle puntate in onda dal 22 al 26 giugno non si soffermano su questo aspetto, ma confermano che Alberto sarà sempre più disperato.

Gianluca si avvicina alla verità

La madre di Anna ha descritto a Gianluca un uomo di circa cinquant’anni, alto un metro e ottanta, con gli occhi chiari e un aspetto molto distinto: tutte caratteristiche riconducibili ad Alberto, ma che non dovrebbero ancora bastare per portare il giovane Palladini a scoprire la verità.

Le anticipazioni, infatti, non rivelano nulla al riguardo, ma sottolineano che Anna verrà a sapere che sua madre ha parlato con Gianluca e Alberto. La notizia la turberà profondamente e la spingerà a prendere un'importante decisione.

La disperazione di Alberto

Tutte le anticipazioni attualmente disponibili, relative alle puntate in onda fino al 26 giugno, non rivelano se Gianluca scoprirà la verità. Descrivono però Alberto come un uomo distrutto, incapace di smettere di pensare ad Anna.

Il fatto che suo figlio non venga citato potrebbe quindi far pensare che, almeno per il momento, il segreto resterà tale e che Anna deciderà di sparire per sempre. La sensazione, però, è che prima o poi la verità verrà a galla e che le conseguenze potrebbero essere devastanti.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 22 al 26 giugno: Diego litiga con Ida, Grillo vuole incastrare Eduardo,

Dopo aver appreso da Serena e Monica le accuse rivolte a Maurizio, Manuela sarà assalita dallo sconforto, ma potrà contare sul sostegno di Niko. In seguito, la ragazza dovrà decidere se rivelare quanto scoperto anche a Micaela, che però sembrerà aver già capito che qualcosa non va.

Durante un pranzo di famiglia a Palazzo Palladini, Diego e Ida avranno un’accesa discussione. Il figlio di Raffaele, inoltre, non potrà fare a meno di pensare a Lorenza.

Michele si scontrerà con Rossella in merito al futuro lavorativo della ragazza.

Angelo e Rino porteranno a compimento il furto a casa Ferri.

Nel frattempo, Grillo si metterà in moto per incastrare Eduardo e attribuirgli la responsabilità del colpo.

Guido convincerà Sergio a invitare Bice a cena, ma la serata prenderà fin da subito una brutta piega.