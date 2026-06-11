Le nuove anticipazioni di Un posto al sole da lunedì 22 a venerdì 26 giugno alle 20:50 su Rai 3 apriranno una settimana dominata da partenze inattese, tensioni crescenti e un piano criminale destinato a lasciare segni profondi a Palazzo Palladini. Mentre Greta e Cristina si prepareranno a un viaggio che segnerà una svolta nei loro rapporti, l’assenza temporanea di Roberto e Marina riaccenderà un progetto pericoloso che da tempo aleggia tra i vicoli di Posillipo. E mentre qualcuno cercherà di approfittare del momento, altri finiranno travolti dal peso delle proprie responsabilità.

Sarà Raffele a farne le spese, tormentato dai sensi di colpa, ritenendo sia colpa sua quanto accaduto a casa dei coniugi Ferri.

Partenze, scelte difficili e un equilibrio familiare che cambia

La settimana si aprirà con Greta e Cristina pronte a lasciare Napoli per qualche giorno, un viaggio che avrà il sapore di una liberazione per la giovane, finalmente consapevole di chi meritava davvero la sua fiducia. La decisione di partire senza Leo e Valentina segnerà un punto di svolta emotivo, mentre un’altra coppia storica, Roberto e Marina, si allontanerà dalla città per motivi personali. La loro assenza, però, non passerà inosservata: a Palazzo Palladini si creerà un vuoto che qualcuno sarà pronto a sfruttare.

Il colpo a Palazzo Palladini e il senso di colpa di Raffaele

L’allontanamento dei Ferri riaccenderà l’idea del colpo tanto desiderato da Rino e Angelo, che individueranno proprio l’appartamento di Roberto come obiettivo principale. L’azione, però, non filerà liscia: un imprevisto metterà a rischio l’intero piano e qualcuno potrebbe pagare un prezzo molto alto. Nonostante ciò, il furto andrà a segno, lasciando però dietro di sé un’onda lunga di conseguenze. Tra i più scossi ci sarà Raffaele, che si sentirà responsabile per aver lasciato incustodite le chiavi dei condomini, tormentato dal timore di aver involontariamente favorito i malintenzionati. Intanto l’ispettore Grillo, deciso a chiudere i conti con Eduardo, sfrutterà il caos per orchestrare una manovra che potrebbe incastrare il suo rivale quando ormai tutto sarà già accaduto.