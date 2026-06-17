Nelle puntate di Un posto al sole in onda fino al 3 luglio, il piano per svaligiare Palazzo Palladini entrerà nella sua fase decisiva. Il furto nell’abitazione dei Ferri verrà portato a termine, ma le conseguenze del colpo andranno ben oltre il valore della refurtiva.

Mentre Roberto e Marina partiranno per qualche giorno di relax in Costa Azzurra, completamente ignari di ciò che sta per accadere, la banda approfitterà della loro assenza per entrare in azione. Quando la verità inizierà a emergere, però, non saranno soltanto i ladri a pagarne il prezzo.

Un posto al sole, il furto in casa Ferri scatta nella notte

Tutto avrà inizio con la partenza di Roberto e Marina. I due attenderanno il taxi che li porterà in aeroporto, pronti a concedersi una breve vacanza sulla Costa Azzurra. Prima di salire in macchina, Marina noterà il computer nel bagaglio del marito e lo avvertirà senza mezzi termini: durante il viaggio non gli permetterà di lavorare. In caso contrario, sarà pronta a sequestrargli il portatile. D’altronde, per qualsiasi emergenza aziendale, ci sarà Filippo a occuparsi della situazione. La coppia, però, non saprà di essere osservata.

Da un’auto parcheggiata poco distante, Stella seguirà ogni loro movimento, nascosta dietro una vistosa parrucca bionda.

Il suo incarico sarà semplice ma fondamentale: pedinare il taxi fino all’aeroporto e verificare che Roberto e Marina partano davvero. Soltanto dopo aver avuto la certezza che i Ferri siano saliti sull’aereo, la ragazza darà il via libera ai complici. Angelo e Rino resteranno in attesa proprio di quel segnale. Non appena Stella confermerà che tutto è andato secondo i piani, i due decideranno di entrare in azione quella stessa notte.

Rino vorrà essere sicuro che il nipote sappia esattamente come muoversi. Angelo lo tranquillizzerà spiegandogli che disattiverà la sirena e l’intero impianto elettrico, mettendo fuori uso anche i sensori di movimento. Grazie al doppione delle chiavi, entrare nell’appartamento dovrebbe essere una semplice formalità.

Nessuno di loro, tuttavia, avrà fatto i conti con gli imprevisti.

Upas, Eduardo finisce nei guai e Damiano corre in suo aiuto

A eseguire materialmente il furto saranno Rino e Angelo. Proprio quest’ultimo dovrà anche compiere il gesto più delicato: lasciare nell’appartamento una traccia capace di indirizzare le indagini verso Eduardo Sabbiese. L’obiettivo dell’ispettore Grillo sarà infatti quello di incastrare Eduardo, facendolo apparire come uno dei responsabili del colpo. Nonostante il piano sia stato preparato con grande attenzione, durante l’irruzione qualcosa rischierà di andare storto. Alla fine, però, il furto verrà portato a termine.

La vicenda avrà pesanti ripercussioni anche su Raffaele.

Il portiere di Palazzo Palladini sarà tormentato dai sensi di colpa, convinto che tutto sia accaduto perché ha lasciato incustodite le chiavi degli appartamenti. Il paradosso sarà che Eduardo non avrà preso parte al colpo, ma rischierà comunque di essere coinvolto a causa del tradimento di Angelo. A metterlo in guardia sarà proprio Stella. La ragazza, nonostante il suo passato controverso, è sinceramente legata a Sabbiese e, una volta scoperto il piano di Grillo, correrà ad avvertirlo della trappola organizzata ai suoi danni.

Da quel momento inizierà una vera corsa contro il tempo. Eduardo si imbatterà in Damiano e troverà proprio nel marito di Clara un alleato prezioso. Insieme riusciranno a ostacolare le manovre dell’ispettore e a impedire che Sabbiese venga incastrato.

La loro vittoria, tuttavia, avrà un prezzo molto alto.

Un posto al sole, Damiano perde la fiducia in Eduardo

Per Eduardo, le conseguenze più dolorose riguarderanno soprattutto i rapporti personali. Damiano perderà definitivamente la stima nei suoi confronti e deciderà di interrompere ogni rapporto. Profondamente deluso, arriverà anche a raccontare a Rosa tutta la verità su quanto accaduto. La Picariello rimarrà sconvolta da ciò che scoprirà sul fratello. Tra Rosa ed Eduardo si arriverà così a un confronto particolarmente duro, durante il quale la donna riverserà su di lui tutta la propria rabbia e amarezza.

Rosa, però, dovrà fare i conti anche con un altro tormento. La donna si sentirà in colpa nei confronti di Clara, rimasta all’oscuro di una vicenda che coinvolge direttamente le persone a lei più vicine.

Nel frattempo, anche Damiano sarà combattuto. Il poliziotto valuterà infatti la possibilità di affrontare apertamente Grillo, deciso a dirgli una volta per tutte ciò che pensa delle sue azioni. Resta da capire fino a che punto sarà disposto a spingersi e quali conseguenze avrà il suo gesto.