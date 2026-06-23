Le puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio alle 20:50 su Rai 3 inaugurano una settimana carica di scelte difficili e tensioni sotterranee, dove ogni vicenda personale finisce per influenzare le altre. Stella si ritroverà davanti a un passo che le pesa più di quanto voglia ammettere, mentre Eduardo cercherà con tutte le forze di sottrarsi alla morsa sempre più stretta di Grillo. Damiano incapperà in una rivelazione capace di ribaltare gli equilibri, e la frattura tra Diego e Ida diventerà impossibile da ignorare.

Nel frattempo, Jimmy spiazzerà chi gli sta accanto con un gesto inatteso, Roberto dovrà incassare un duro colpo sul fronte professionale e Rossella si troverà davanti a una scelta che potrebbe allontanarla da tutto ciò che conosce e potrebbe ben presto dovere decidere fra amore e carriera. Una settimana che promette di non lasciare respiro a nessuno degli abitanti di Palazzo Palladini.

Il piano di Grillo esplode: Stella, Angelo, Eduardo e Damiano travolti dagli eventi

Stella capisce di aver perso ogni possibilità di sottrarre Angelo al disegno criminale orchestrato da Grillo: il ragazzo è ormai troppo coinvolto e non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro. Messa alle strette, la donna sceglie una strada dolorosa pur di impedire che la situazione precipiti definitivamente.

Intanto Eduardo, avvisato proprio da lei, tenta di sfuggire alla trappola che Grillo ha preparato con cura. Ma sulla sua fuga si imbatte in Damiano, e l’incontro tra i due porta alla luce una verità destabilizzante, destinata a cambiare per sempre il loro rapporto e il futuro di entrambi. La loro sparizione manda all’aria i piani di Grillo e scatena la reazione furiosa di Renda, che si sente tradito dall’amico di una vita. Accecato dalla rabbia, decide di tagliare ogni legame e si prepara a raccontare a Rosa ciò che ha scoperto sul fratello. Rosa, sconvolta dalle parole di Damiano, sente il bisogno urgente di affrontare Eduardo e ottenere finalmente le risposte che aspetta da troppo tempo. Ma mentre lei cerca la verità, Grillo, furioso per il fallimento del suo piano, è pronto a colpire: e questa volta Stella rischia di diventare il suo bersaglio.

Crisi sentimentali, delusioni professionali e scelte decisive: Diego, Ida, Jimmy, Roberto e Rossella

Sul fronte sentimentale, Ida tenta di riportare serenità con Diego, ma lui continua a sentire la mancanza dell’intesa che aveva con Lorenza. La crescente sintonia tra Lorenza e Fausto lo irrita profondamente, e il suo malumore finisce per riversarsi su Ida. Raffaele osserva tutto e inizia a intuire che la crisi tra i due è più profonda di quanto sembri. Intanto, Jimmy, nonostante il brillante risultato all’esame di terza media, non riesce a provare la gioia che tutti si aspettavano. La sua apatia preoccupa Manuela e Niko, che temono che dietro quel comportamento si nasconda un disagio più serio.

Sul fronte lavorativo, Roberto affronta una delusione bruciante: la speaker Ambra Mancini, su cui aveva investito molto, sceglie di passare alla concorrenza. La notizia riaccende lo scontro con Michele, che non perde occasione per sottolineare il fallimento dell’avversario. Infine, Rossella riceve un’opportunità prestigiosa: partecipare a un congresso medico che potrebbe aprirle le porte a un’esperienza professionale all’estero. Una possibilità enorme, ma il suo legame con Nunzio rischia di frenarla proprio sul più bello.