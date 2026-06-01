La settimana di Un posto al sole, in onda su Rai 3 da lunedì 8 a venerdì 12 giugno alle 20:50, si muoverà su un terreno di tensioni sottili e segreti che tornano a galla. Al centro della scena ci sarà Anna, ormai lontana da Alberto ma ancora avvolta da un alone di mistero che attirerà attenzioni indesiderate. Le anticipazioni della soap partenopea, inoltre, annunciano altre storyline che terranno i telespettatori con il fiato sospeso. Mentre la vita a Palazzo Palladini si intreccia con riavvicinamenti, gelosie e nuove complicità, qualcuno inizierà a scavare nel passato della giovane, aprendo una pista narrativa che potrebbe cambiare gli equilibri di più personaggi.

Un’ombra segue Anna e vuole la verità

Durante la settimana, emergerà che non solo Alberto sente la mancanza di Anna: una figura rimasta finora ai margini inizierà a fare domande, a raccogliere informazioni, a muoversi con discrezione tra chi la conosce. Non sarà chiaro se si tratti di un alleato o di una minaccia, ma la sua presenza farà crescere la tensione. Tuttavia, viste le puntate precedenti, non è escluso che si tratti di Gianluca, che non è mai riuscito a dimenticare la sua ex compagna. Le indagini informali su Anna si intrecceranno con il malessere di Alberto, che percepirà un pericolo imminente senza riuscire a identificarlo. Intanto Jimmy vivrà un momento difficile, frustrato per non aver reagito ai bulli, mentre Micaela, sorprendentemente, proverà a mediare in una lite furibonda tra Filippo e Serena.

Rosa, Damiano e il ritorno di Pino complicano tutto

Parallelamente, Rosa riceverà una notizia da Pino che la colpirà profondamente, riaprendo ferite che credeva sopite. Il suo rapporto con Damiano, già segnato da un litigio aspro, oscillerà tra riavvicinamenti e nuove incomprensioni. Diego e Lorenza continueranno a consolidare la loro intesa, ma non tutti vedranno di buon occhio la nuova cameriera del Vulcano. Sul fronte sentimentale, Bice e Sergio vivranno una riappacificazione solo apparente, mentre Guido e Mariella scopriranno che la loro serata speciale non è andata affatto come previsto. In questo clima di tensioni e rivelazioni, l’ombra che indaga su Anna potrebbe essere la miccia di un nuovo conflitto.