Le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate in onda da lunedì 8 a venerdì 12 giugno alle 20:50 su Rai 3 si accendono attorno a un mistero sempre più fitto: qualcuno ha iniziato a indagare su Anna, muovendosi nell’ombra e riaprendo una ferita che molti credevano chiusa. Mentre questo filo narrativo prende forma, l’intera settimana si muove tra tensioni sentimentali, scelte drastiche e rivelazioni capaci di cambiare gli equilibri di Palazzo Palladini.

Qualcuno cerca Anna: indagini nell’ombra e tensioni che riemergono

Alberto continua a sentire la mancanza di Anna, ma non è l’unico: una figura non ancora svelata inizia a cercare informazioni su di lei, alimentando sospetti e inquietudini.

Il passato della ragazza torna così a bussare con forza, mentre attorno a lei si muovono dinamiche sempre più complesse. Intanto, Rosa viene travolta da una notizia inaspettata da parte di Pino, un colpo emotivo che rischia di riaprire vecchie ferite proprio mentre il rapporto con Damiano sembra avvicinarsi a un fragile riassestamento. La loro lite potrebbe rientrare, ma l’ombra di Pino continua a pesare. Nel frattempo, al Caffè Vulcano cresce l’intesa tra Diego e Lorenza, una complicità che non passa inosservata e che suscita più di una perplessità tra chi non vede di buon occhio la nuova cameriera. Anche Bice e Sergio provano a ritrovare un equilibrio, ma la loro riappacificazione nasconde imprevisti che finiranno per coinvolgere, ancora una volta, Guido e Mariella.

Scelte drastiche, tensioni familiari e nuovi conflitti a Palazzo Palladini

Parallelamente, Cristina vive una profonda disillusione dopo aver scoperto la falsità di Leo: la ragazza prenderà una decisione netta, trovando in Ferri un sostegno sorprendentemente empatico. Roberto, intanto, vuole capire perché Mori abbia lasciato la sua emittente e decide di scavare più a fondo nella vicenda. Sul fronte lavorativo, Lorenza sfrutta il suo ascendente su Diego per dipingersi come vittima degli sbalzi d’umore di Samuel, mentre un’intuizione di Guido salva Sergio da una crisi di virilità, aprendo spiragli inattesi per la coppia. Jimmy, con il permesso di Niko e Manuela, prova a vivere una giornata spensierata in piscina con Mina, ma una vecchia conoscenza rischia di rovinare tutto, alimentando in lui un senso di frustrazione per non aver reagito ai bulli.

Marina, sempre più insofferente, osserva con crescente fastidio il rapporto tra Roberto, Greta e Cristina, mentre Raffaele, dopo un confronto con Giulia, decide di tentare un chiarimento con Ornella. Infine, Micaela si ritrova in un ruolo insolito: fare da mediatrice nella furibonda lite tra Filippo e Serena, un conflitto che promette di lasciare strascichi importanti nelle prossime puntate.