Le anticipazioni di Un posto al sole, per le puntate in onda su Rai 3 da lunedì 8 a venerdì 12 giugno alle 20:50, aprono a episodi carichi di tensioni emotive, riavvicinamenti inattesi e scelte che cambiano gli equilibri. Dai turbamenti di Rosa alle inquietudini di Cristina, passando per le dinamiche sempre più complesse tra Diego, Lorenza e Samuel, ogni storyline si intreccia con l’altra creando un mosaico ricco e imprevedibile. Inoltre, per Jimmy ci sarà un incontro del tutto inaspettato, che lo turberà parecchio.

Rosa scossa da Pino, Damiano diviso, Cristina pronta a un taglio netto

La settimana si apre con Rosa turbata da una comunicazione improvvisa di Pino, capace di rimettere in discussione tutto ciò che credeva di aver superato. Il suo rapporto con Damiano, già provato da incomprensioni e vecchie ferite, oscilla tra un possibile riavvicinamento e il rischio di una nuova frattura. Intanto Cristina affronta la delusione più amara: la maschera di Leo cade definitivamente e la ragazza, ferita dall’inganno, prende una decisione drastica che sorprende persino Roberto, pronto però a offrirle un sostegno inaspettato. Marina, dal canto suo, fatica a tollerare la vicinanza tra il marito e Greta, mentre Ferri vuole vederci chiaro sul passaggio di Mori a un’altra emittente.

Nel frattempo Jimmy, con il permesso di Niko e Manuela, organizza una giornata in piscina con Mina, ma l’arrivo di una persona del passato rischia di rovinare l’atmosfera. E mentre Alberto continua a cercare tracce di Anna, qualcuno segue la stessa pista nell’ombra.

Diego e Lorenza si avvicinano, tensioni per Filippo e Serena

Parallelamente, a Caffè Vulcano, la crescente sintonia tra Diego e Lorenza non passa inosservata: la nuova cameriera conquista il suo spazio, ma non tutti apprezzano il suo modo di muoversi, e lei non esita a sfruttare la propria influenza per apparire vittima degli sbalzi di Samuel. Inoltre, Bice e Sergio sembrano finalmente pronti a ritrovare un equilibrio, ma la loro serata speciale si rivela tutt’altro che perfetta, lasciando Mariella e Guido a fare i conti con imprevisti e rivelazioni.

Sarà proprio Guido, con un’intuizione provvidenziale, a evitare a Sergio un’umiliazione che avrebbe compromesso definitivamente la sua autostima. Raffaele, dopo un confronto sincero con Giulia, decide di tentare un chiarimento con Ornella, mentre Jimmy affronta la frustrazione per non aver reagito ai bulli, trovando in Micaela un’inaspettata mediatrice quando scoppia una lite tra Filippo e Serena.