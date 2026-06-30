Le anticipazioni di Un posto al sole afferenti alle puntate in onda su Rai 3 da lunedì 6 a venerdì 10 luglio alle 20:50 portano in scena una settimana in cui le emozioni si intrecciano con scelte decisive. Mentre Damiano si prepara a un confronto che potrebbe segnare la fine della sua amicizia con Eduardo, e Cristina è pronta a comunicare a Roberto una decisione che potrebbe destabilizzare la famiglia, un’altra tensione cresce silenziosa: quella di Marina, sempre più gelosa di Stefano Mori.

La scoperta su Stefano Mori: Marina perde la calma

Una nuova notizia sulla radio di Stefano Mori arriva come un fulmine a ciel sereno.

L’imprenditore sta ottenendo più attenzione del previsto, e questo irrita profondamente Roberto Ferri, che vede in lui un rivale sempre più ingombrante. Ma la reazione più sorprendente è quella di Marina. La donna scopre un dettaglio su Stefano che la destabilizza: un gesto, una scelta, un’attenzione che lei interpreta come una minaccia alla stabilità del suo matrimonio. La gelosia cresce, alimentata da un’inquietudine che Marina non riesce a controllare. Il suo sguardo si fa più duro, le parole più taglienti. E mentre Roberto si infuria per la notizia sulla radio, Marina osserva ogni movimento di Stefano con crescente sospetto.

Le altre tensioni: Damiano, Cristina, Diego e Alberto

La settimana di Un posto al sole non ruota soltanto attorno alla gelosia di Marina.

Infatti, Damiano, alla vigilia di una decisione cruciale, ripercorre i momenti della sua amicizia con Eduardo prima di affrontare il suo nemico numero uno. Cristina è invece pronta a dire al padre che vuole trasferirsi dalla madre, una scelta che potrebbe scatenare una reazione imprevedibile di Roberto Ferri. Parallelamente, Diego, divorato dalla gelosia per Lorenza, ha una reazione impulsiva che sconvolge tutti, costringendo Silvia a intervenire per riportarlo alla ragione. Alberto, infine, scopre dove si trova Anna e decide di raggiungerla contro la sua volontà, ignorando completamente il bisogno della donna di prendere le distanze. Una settimana che intreccia gelosie, scelte difficili e tensioni familiari, con Marina al centro di un vortice emotivo che rischia di travolgere tutto ciò che ha costruito.