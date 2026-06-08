Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 da lunedì 15 a venerdì 19 giugno alle 20:50, raccontano una settimana in cui tensioni familiari, segreti taciuti e manovre pericolose si intrecciano senza tregua. Mentre Rossella avverte Alberto dell’incontro tra Gianluca e la madre di Anna, il ragazzo si avvicina sempre di più alla verità sull’identità del nuovo compagno della ex: un percorso che rischia di condurlo dritto a una scoperta devastante. Nel frattempo, Michele continua a subire l’ingombrante presenza di Roberto Ferri in radio, mentre Marina reagisce con crescente gelosia a ogni riferimento a Greta.

La visita inaspettata di Viola sembra portare un po’ di serenità tra Ornella e Raffaele, ma per la dottoressa non è semplice ignorare i pensieri legati a Vanni. Anche Vittoria, determinata a ritrovare Anna, alimenta nuove tensioni che coinvolgono Alberto, sempre più preoccupato che Gianluca possa scoprire la verità. Sul fronte del Vulcano, le frizioni tra Lorenza e Samuel aumentano, Nunzio inizia a dubitare della nuova cameriera e Diego, invece, si schiera a sua difesa. Intanto Bice attraversa una crisi di autostima che finisce per travolgere chiunque le capiti a tiro, compreso Filippo. E mentre Jimmy soffre ancora per l’umiliazione subita in piscina, Manuela vorrebbe portarlo con Niko a trovare Maurizio, ma Serena tenta di impedirglielo, alimentando sospetti e domande sempre più pressanti.

Angelo pronto al colpo: il piano per entrare in casa Ferri prende forma

Il cuore della settimana ruota attorno ad Angelo, sempre più coinvolto nelle pressioni di Grillo, deciso a incastrare Eduardo a qualunque costo. Messo alle strette, il ragazzo tenta di procurarsi il duplicato delle chiavi dell’appartamento di Roberto e Marina, consapevole che un passo falso potrebbe rovinarlo per sempre. Una preziosa informazione ottenuta quasi per caso gli permette di avvicinarsi al suo obiettivo: entrare a Palazzo Palladini senza essere notato. Mentre Angelo pianifica il colpo, Roberto prova a ricucire il rapporto con Marina, consapevole che le sue recenti intromissioni in radio hanno alimentato le insicurezze della moglie.

Ma la tensione resta palpabile, soprattutto ora che un pericolo silenzioso si aggira proprio attorno alla loro casa. Parallelamente, Anna vive un momento di forte turbamento quando scopre che la madre, preoccupata per lei, ha contattato Alberto. Una notizia che riapre ferite mai chiuse e che rischia di complicare ulteriormente la sua relazione con l’uomo.

Gianluca vicino alla verità, tensioni al Caffè Vulcano e nuovi conflitti familiari

Sul fronte Anna‑Alberto‑Gianluca, la situazione diventa sempre più delicata. L’avvertimento di Rossella non basta a fermare il ragazzo, che continua a collegare indizi e comportamenti fino ad avvicinarsi pericolosamente alla verità: il nuovo uomo di Anna potrebbe essere proprio suo padre.

Una rivelazione potenzialmente devastante, che rischia di esplodere da un momento all’altro. Al Vulcano, le tensioni tra Lorenza e Samuel aumentano, mentre Nunzio osserva con crescente diffidenza la nuova cameriera. Diego, invece, è turbato dal bacio scambiato con Lorenza, ma lei sembra vivere la situazione con leggerezza, creando un ulteriore squilibrio emotivo. Intanto, Guido e Mariella devono contenere Bice, che cerca conferme sulla propria avvenenza da chiunque incontri, mentre Jimmy continua a soffrire per l’episodio in piscina. Manuela, desiderosa di sostenere suo nipote, vorrebbe coinvolgere Niko in una visita a Maurizio, ma Serena si oppone con decisione, alimentando dubbi e sospetti.