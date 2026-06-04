La settimana di Un posto al sole da lunedì 15 a venerdì 19 giugno si apre con un cambio di passo netto nelle trame dedicate ad Anna e al suo passato, che torna a bussare con forza attraverso la figura di Vittoria Covelli, finalmente comparsa in scena dopo mesi di allusioni e mezze verità. La donna, interpretata da Cecilia Cinelli, non è un semplice volto nuovo: è l’innesco di una catena di eventi che coinvolgerà Alberto, Gianluca e perfino Rossella, tutti trascinati in un vortice di sospetti, ricerche e timori che rischiano di far saltare equilibri già fragili.

Mentre la presenza di Vittoria si fa sempre più ingombrante, Anna vede restringersi lo spazio in cui ha provato a proteggersi, e il suo disagio cresce di pari passo con la determinazione di chi vuole raggiungerla. Le puntate in onda alle 20:50 su Rai 3 promettono quindi una tensione crescente, fatta di incontri inattesi, verità che sfiorano la superficie e un passato che non vuole più restare nascosto.

Vittoria entra in scena e sconvolge le ricerche su Anna

L’arrivo di Vittoria Covelli non passa inosservato: la donna, agitata e determinata, si muove con l’urgenza di chi teme di aver perso troppo tempo. La sua presenza attira subito l’attenzione di Gianluca, che da giorni cerca di capire cosa stia realmente accadendo ad Anna e chi sia l’uomo che la ragazza ha voluto tenere nascosto.

Il loro incontro apre una crepa pericolosa: Gianluca, sempre più vicino alla verità, inizia a collegare dettagli che fino a quel momento gli erano sfuggiti. Parallelamente, Rossella intercetta la notizia e avverte subito Alberto, scatenando in lui un’ondata di panico. L’avvocato teme che il figlio possa scoprire tutto e che la verità, una volta emersa, possa compromettere irrimediabilmente il loro rapporto. Le sue manovre per contenere la situazione diventano sempre più frenetiche, mentre Vittoria continua a muoversi in autonomia, spinta da un’ansia materna che non lascia spazio a esitazioni. La rete di segreti che circonda Anna inizia così a tendersi da ogni lato, pronta a cedere al primo passo falso.

Le paure di Anna esplodono quando scopre il contatto tra sua madre e Alberto

Quando Anna viene a sapere che Vittoria ha incontrato Alberto, il suo equilibrio emotivo si incrina. La giovane non sopporta l’idea che la madre possa avvicinarsi a quell’uomo e teme che il passato che ha cercato di seppellire possa riaffiorare con violenza. Le sue ansie aumentano, alimentate dalla sensazione di essere braccata da tutti: da chi la ama, da chi vuole proteggerla e da chi, invece, cerca risposte per ragioni molto più personali. Il contatto tra Vittoria e Alberto diventa così una miccia accesa: Anna teme che la madre possa rivelare troppo, o peggio, che possa essere manipolata. La ragazza si chiude ancora di più, mentre attorno a lei si muovono figure che, senza saperlo, stanno contribuendo a far emergere una verità che nessuno è davvero pronto ad affrontare. La settimana si preannuncia quindi carica di tensione psicologica, con Anna sempre più in difficoltà e un intreccio di relazioni che rischia di esplodere da un momento all’altro.