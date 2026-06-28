Dal lunedì 29 giugno 2026, Unomattina torna su Rai1 per la stagione estiva, fino al 4 settembre. Al timone Alessandro Greco e Carolina Rey, con la giornalista del Tg1 Paola Cervelli. La novità è il raddoppio della durata: il programma si estende dalle 8.35 alle 11.30, offrendo quasi tre ore di diretta. Greco ha ribadito la continuità, mantenendo il nome 'Unomattina' senza 'estate'.

L'impostazione editoriale prevede un mix di informazione, attualità, approfondimenti e intrattenimento, con focus sui temi estivi. La preparazione è imponente, con una scaletta flessibile.

Unomattina darà ampio spazio alle 'good news' – storie di resilienza e successo – pur non trascurando la cronaca, per valorizzare la dimensione positiva delle notizie.

Sinergia informazione-intrattenimento

La sinergia con il Tg1 si concretizza con Paola Cervelli, che curerà attualità e cronaca. Questo permette a Greco e Rey di dedicarsi a leggerezza e intrattenimento, anche con momenti musicali. Carolina Rey ha sottolineato l'obiettivo di portare 'leggerezza e allegria' a chi non va in vacanza, evidenziando la versatilità del format. Il programma è un contenitore eclettico che mira a rafforzare il coinvolgimento del pubblico. Questa edizione segna la seconda collaborazione consecutiva tra Greco e Rey, una coppia che ha dimostrato grande sintonia e dedizione.

Unomattina nel palinsesto estivo Rai

Il rinnovato Unomattina si inserisce nel palinsesto estivo di Rai1, che, come annunciato dal direttore Intrattenimento Day Time Angelo Mellone, segue la filosofia della continuità con lo slogan 'Per quest’anno non cambiare'. Il programma mantiene la sua collocazione mattutina, coprendo, grazie alla maggiore durata, anche lo spazio di Storie italiane, per poi lasciare il testimone a Italia A/R con Vittorio Brumotti. Le scelte editoriali 2026 ribadiscono la sua centralità nelle strategie di Rai1, puntando su equilibrio tra informazione e varietà e su una conduzione empatica.