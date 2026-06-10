In questi giorni Lorenzo Pugnaloni ha intervistato Antonio Marino, uno dei protagonisti dell'ultima parte della stagione di Uomini e donne che si è conclusa qualche settimana fa. Il cavaliere ha sorpreso raccontando che la sua frequentazione con Paola Fatuzzo andrebbe avanti anche lontano dai riflettori, poi ha attaccato Mario Lenti e ha stroncato la coppia formata da Cinzia Paolini e Marco Troiani.

Il feeling fuori dagli studi di Uomini e donne

Cos'è successo tra i protagonisti del cast di Uomini e donne quando sono finite le registrazioni? I fan se lo stanno domandando da settimane, e in queste ore hanno ricevuto una notizia che molti di loro non si aspettavano.

In un'intervista che ha rilasciato al termine della sua avventura nel dating-show, infatti, Antonio ha svelato: "Se sono single? No, frequento Paola".

Il cavaliere del parterre Over, dunque, ha sorpreso tutti raccontando che la conoscenza con la dama starebbe andando avanti anche lontano dalle telecamere e per ora entrambi sarebbero contenti di ciò.

Le frecciatine ai colleghi di parterre

In quest'intervista Antonio si è lasciato andare a parole forti nei confronti di tre protagonisti indiscussi dell'ultima edizione di Uomini e donne, ovvero quelli che hanno monopolizzato le dinamiche del trono Over da settembre a maggio scorso.

Quando gli è stato chiesto cosa pensa di Cinzia, infatti, il cavaliere ha risposto: "Credo che non abbia mai avuto un reale interesse nei confronti di Marco, che invece trovo insicuro e innamorato".

Il protagonista del dating-show, però, ha bocciato anche Mario affermando: "Lui sta lì solo per visibilità".

Le parole sul ritorno a settembre

Anche se in questo periodo sta frequentando Paola, Antonio ha dato una risposta inaspettata quando gli è stato domandato se gli piacerebbe partecipare anche alla prossima stagione di Uomini e donne.

"Tornare a settembre? Spero di sì", ha detto il cavaliere che sembra non essere particolarmente coinvolto dalla dama che sta conoscendo da diverse settimane e che ha incontrato in studio la scorsa primavera.

Per scoprire i nomi dei componenti del parterre Over 2026/2027, però, i fan dovranno aspettare le anticipazioni della prima registrazioni della nuova edizione, prevista per la fine di agosto.