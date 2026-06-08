Da qui alla fine di agosto sul web impazzerà il toto nomi sul cast della nuova edizione di Uomini e donne, soprattutto su quello della versione Over. A circa due mesi e mezzo di distanza dall'inizio delle registrazioni, si vocifera che Ida Platano potrebbe rimettersi in gioco dopo una lunga assenza e che Mario Lenti avrebbe già dato la sua disponibilità per tornare per la seconda stagione consecutiva.

I primi rumor sul parterre di Uomini e donne

Chi sarà nel parterre della nuova edizione di Uomini e donne? I fan se lo stanno chiedendo da quando sono terminate le riprese della stagione 2025/2026, quindi da circa tre settimane.

Durante l'estate la redazione seleziona i personaggi che da settembre si mettono alla ricerca della loro anima gemella davanti alle telecamere, e solitamente il cast è composto da un mix di volti nuovi e veterani.

In questi giorni si vocifera che nel gruppo delle dame potrebbe rientrare una donna che manca dallo studio da due anni, Ida Platano.

La parrucchiera sarebbe ancora single e alla fine delle vacanze potrebbe decidere di rimettersi in gioco nel programma del quale è stata assoluta protagonista per moltissimo tempo.

Le dichiarazioni di Mario Lenti

Se ad oggi la presenza di Ida nel cast della nuova edizione di Uomini e donne è in forse, quella di Mario sembrerebbe più plausibile.

In un'intervista che ha rilasciato di recente a Lorenzo Pugnaloni, infatti, il cavaliere si è detto pronto a bissare l'esperienza nel dating-show al quale ha già partecipato in questa stagione.

"Potrei tornare a settembre", ha dichiarato l'imprenditore dopo aver chiuso definitivamente l'altalenante conoscenza con Cinzia.

Registrazioni al via alla fine di agosto

I nomi dei componenti del parterre Over 2026/2027, però, si scopriranno solo al termine della prima registrazione della nuova edizione di Uomini e donne, che attualmente è fissata per gli ultimi giorni di agosto.

Nel corso dell'estate la redazione si metterà alla ricerca di volti nuovi da aggiungere al cast, dame e cavalieri pronti a regalare dinamiche e colpi di scena ai telespettatori e che andranno ad affiancare i personaggi che verranno riconfermati.