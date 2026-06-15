Le registrazioni di Uomini e donne sono terminate un mese fa, ma Cinzia Paolini e Marco Troiani sono ancora al centro delle chiacchiere. Dopo una serie di avvistamenti e segnalazioni, la dama e il cavaliere hanno deciso di rendere pubblica la loro storia d'amore con un selfie di coppia che ha attirato l'attenzione dei fan del programma e non solo. Al momento, dunque, i due sarebbero fuori dal cast della prossima edizione in quanto già impegnati.

La novità fuori da Uomini e donne

La scorsa settimane sul web si è vociferato di una possibile crisi in corso tra Cinzia e Marco: tutto è partito da una foto scattata da un fan in cui la dama e il cavaliere erano lontani pur trovandosi nello stesso locale.

A distanza di qualche giorno dalla diffusione di questo rumor, però, i due protagonisti di Uomini e donne hanno scelto di rendere ufficiale il loro rapporto con un selfie che è apparso sui profili social di entrambi.

In quest'immagine si vedono soprattutto i sorrisi di Paolini e Troiani, che si sono immortalati durante una normale giornata da coppia.

I commenti degli spettatori

Con il loro primo selfie di coppia Cinzia e Marco hanno ufficializzato il loro fidanzamento, e sul web c'è chi ha espresso pareri contrastanti a riguardo.

"Quindi si sono messi insieme? Era ora", "Meglio così", "Ma chi si credono di essere?", "Brutti personaggi", "Che vergogna", "Lui continua ad essere uno zerbino", "Quindi aveva ragione chi pensava che avevano un accordo", "Staranno insieme fino a settembre, vedrete", "Tutto preparato", "Quanto scommettiamo che a fine agosto si lasceranno?", "Prepariamoci al ritorno in studio dopo le vacanze", si legge su Facebook in queste ore.

Dubbi sul futuro in trasmissione

Se la relazione tra Cinzia e Marco dovesse durare, non ci sarebbero possibilità di rivederli in studio dopo l'estate.

Le registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, infatti, inizieranno alla fine di agosto e soltanto allora trapeleranno i nomi dei componenti del cast, in particolare quelli delle dame e dei cavalieri che verranno riconfermati nel parterre dopo la pausa (tra questi dovrebbe esserci quasi sicuramente Gemma, ancora single).