Il futuro di Cinzia Paolini potrebbe non essere nel parterre di Uomini e donne, o meglio questo è quello che si evince da una foto che Marco Troiani ha postato sul web poche ore fa. Come ha segnalato Opinionista social su Instagram, il cavaliere ha pubblicato lo scatto della mano di una signora con al dito l'anello di fidanzamento che ha regalato alla dama di Salerno davanti alle telecamere: stando a queste ultime mosse, i due protagonisti del trono Over sarebbero una coppia a tutti gli effetti.

La decisione di Cinzia lontano dai riflettori

Cos'è successo tra Cinzia e Marco dopo la fine delle registrazioni di Uomini e donne?

I fan se lo stanno domandando da settimane, in particolare da quando alcuni curiosi hanno avvistato e fotografato i due insieme a Salerno.

La dama non si è ancora sbilanciata sulla sua attuale situazione sentimentale, ma una recente mossa social del cavaliere potrebbe aver fatto chiarezza a riguardo.

Su Instagram, infatti, l'imprenditore ha postato lo scatto della mano di una donna con al dito l'anello con il quale ha chiesto a Cinzia se voleva diventare la sua fidanzata: stando a quest'immagine, la protagonista del trono Over avrebbe deciso di legarsi ufficialmente a Marco lontano dalle telecamere di Canale 5.

Estate d'amore per Cinzia

Sempre sui social Marco ci ha tenuto a mostrare un altro regalo che ha fatto a Cinzia, ovvero una collana piuttosto preziosa che lei avrebbe accettato dopo aver messo da parte le recenti incomprensioni.

Terminata l'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, dunque, la dama avrebbe deciso di ascoltare il cuore e di dare un'altra possibilità al cavaliere che ha frequentato negli ultimi mesi tra alti e bassi.

Dubbi sul ritorno a Uomini e donne a settembre

Da quando si è saputo che Marco e Cinzia sarebbero una coppia, molti fan di Uomini e donne hanno cominciato a chiedersi cosa accadrà quando inizieranno le riprese della nuova edizione.

Qualora questa storia dovesse consolidarsi durante l'estate, i due non verrebbero riconfermati nel parterre Over della stagione che debutterà in tv attorno alla metà di settembre.

Le registrazioni delle nuove puntate, però, partiranno tra due mesi e mezzo e tra la dama e il cavaliere potrebbe succedere di tutto in questo periodo.