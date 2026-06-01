Le registrazioni di Uomini e donne sono terminate qualche settimana fa, così Cinzia Paolini ha ben pensato di intraprendere una nuova strada professionale. Lo scorso 30 maggio, infatti, la dama ha debuttato come conduttrice di un evento che si è svolto all'interno di un centro commerciale di Eboli, Miss Lusso 2026, e questa mossa le è costata non poche critiche.

Cinzia sempre più star

In questo periodo in cui Uomini e donne è in pausa, Cinzia sta riuscendo a far parlare di sé per diversi motivi: il riavvicinamento con Marco e il debutto da conduttrice.

Sabato scorso, infatti, la protagonista del trono Over ha presentato Miss Lusso 2026, un evento che si è svolto a Eboli e al quale hanno partecipato tante ragazze del posto.

La dama, dunque, è stata scelta come padrona di casa di questa manifestazione di bellezza che c'è stata nel weekend all'interno di un centro commerciale della città.

I dubbi dei fan di Uomini e donne

La notizia dell'esordio di Cinzia nel ruolo di conduttrice ha fatto storcere il naso a molti fan di Uomini e donne, soprattutto a quelli che hanno sempre pensato che la dama partecipi al dating-show solo per visibilità.

Non appena è terminata la messa in onda del programma, infatti, la protagonista del trono Over ha presentato un evento, come se non vedesse l'ora di poter mettere in mostra le sue abilità da intrattenitrice.

C'è chi pensa che durante l'estate la donna potrebbe calcare i palchi di altre manifestazioni, magari con affianco Marco, che ha ripreso ha frequentare subito dopo la fine delle registrazioni.

La frecciatina a distanza di Barbara

In queste ore sul web si sta parlando di Cinzia anche per una frecciatina che le ha lanciato Barbara tramite i social.

La storica dama di Uomini e donne, infatti, di recente ha repostato sul suo account il messaggio che le ha inviato una follower su Instagram e che lei sembra condividere al cento per cento.

"Se qualcuno oserà ancora darti della pesante, giuro che gli invio a casa Cinzia senza museruola", sono le parole che la protagonista del trono Over ha condiviso e che poi ha commentato con diverse emoji della risata, lasciando intendere che la penserebbe allo stesso modo.