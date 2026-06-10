La scelta di Ciro Solimeno a Uomini e donne è stata registrata circa quattro settimane fa, quindi a brevissimo lui ed Elisa Leonardi festeggeranno il loro primo mese da fidanzati. I due hanno già conosciuto le rispettive famiglie, ma per andare a convivere preferiscono aspettare almeno la fine dell'estate: se la relazione dovesse consolidarsi sempre più, il tronista e la corteggiatrice inizieranno a programmare la loro vita insieme sotto lo stesso tetto.

Importanti novità dopo la fine di Uomini e donne

Come va tra Elisa e Ciro fuori dagli studi di Uomini e donne?

Per scoprirlo basta dare un'occhiata ai profili social di entrambe, dove si possono trovare foto romantiche, video divertenti e dolci dediche.

A distanza di un mese dalla scelta davanti alle telecamere, infatti, i due ragazzi sembrano innamoratissimi e i loro fan non possono far altro che gioire di questo.

Nei giorni scorsi, inoltre, il tronista ha presentato la fidanzata alla famiglia (lei è stata alla festa per il 25° anniversario di matrimonio dei genitori di lui) e tutto sembra essere andato per il meglio.

La risposta sulla futura convivenza

Anche se è sempre più convinto della scelta che ha fatto, Ciro ha deciso di non affrettare le cose e di prendersi qualche mese di tempo per capire se andare a convivere con Elisa oppure no.

Chiacchierando in live con Daria Restaino, infatti, il tronista di Uomini e donne ha spiegato che si godrà l'estate con la fidanzata e poi insieme decideranno se andare a vivere sotto lo stesso tetto.

La coppia, dunque, penserà ad un'eventuale convivenza a partire da settembre, quando entrambi torneranno al lavoro e dovranno fare i conti con la lontananza (lei vive a Catania, lui a Roma).

Un mese d'amore per i Solinardi

In questi giorni Ciro ed Elisa, che i fan hanno ribattezzato i Solinardi unendo i loro cognomi, festeggeranno il loro primo mesiversario (quando è stata registrata la scelta, non quando è andata in onda).

La curiosità dei sostenitori della coppia è per le dediche che i due potrebbero scambiarsi sui social in una giornata così speciale, quella in cui raggiungeranno un piccolo ma importante traguardo insieme lontano dalle telecamere di Uomini e donne.