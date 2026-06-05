Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono fidanzati da pochi mesi, ma stanno già progettando il loro futuro. Nel corso di una live che ha fatto su TikTok l'altra sera, infatti, l'ex tronista di Uomini e donne ha svelato che sogna sia le nozze che una famiglia, poi ha scherzato con il compagno sulla proposta che le dovrà fare in un futuro non troppo lontano.

Le confidenze di Martina in diretta

La storia d'amore tra Martina e Gianmarco procede a gonfie vele e sono stati loro stessi a confermarlo nel corso di una live che hanno fatto su TikTok l'altra sera.

Per circa tre ore, infatti, gli ex tronisti di Uomini e donne hanno chiacchierato con i fan in diretta e si sono lasciati andare a confidenze piuttosto private.

La giovane, in particolare, ha lasciato intendere che sposerebbe il compagno anche domani e ci ha scherzato su mentre cenavano: "Il matrimonio? Ci sto lavorando. Tutti i giorni gli chiedo quando mi farà la proposta e lui ride. Tranquilli, arriverà. Anche perché siamo già marito e moglie".

"Un bimbo? Se le cose continuano così, assolutamente sì", ha aggiunto la ragazza sempre in merito ai progetti che sta facendo con il fidanzato.

Il successo di Martina sui social

Anche se sono passati molti mesi dalla sua partecipazione a Uomini e donne, Martina è ancora amatissima e seguitissima sui social.

La live che la 28enne ha fatto su TikTok il 4 giugno, infatti, ha attirato l'attenzione di una media di 20.000 utenti, un numero altissimo se si pensa che la diretta è durata molte ore.

"Quasi 20.000 persone collegate. Se questa donna entrasse al Grande Fratello, lo vincerebbe a mani basse", ha commentato una fan su X.

quasi 20 mila persone nella sua diretta questa donna se entrasse al grande fratello lo vincerebbe a mani basse pic.twitter.com/UGbwFnndJS — Και (@sc0ntroso) June 4, 2026

Il sentimento sbocciato fuori dagli studi di Uomini e donne

Martina e Gianmarco si sono conosciuti a Uomini e donne, ma la loro storia d'amore è cominciata lontano dai riflettori e dopo mille peripezie.

La ragazza ha concluso il suo percorso nel dating-show scegliendo Ciro (con il quale ha fatto coppia per otto mesi), e il barbiere si è consolato accomodandosi sul trono.

Dopo l'estate, però, è arrivato il colpo di scena: Steri ha chiuso con Cristina e il riavvicinamento con De Ioannon è stato quasi immediato. I due sono fidanzati dallo scorso ottobre e convivono da gennaio, come ha confermato la giovane nell'ultima live.