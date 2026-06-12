Di recente Martina De Ioannon si è lasciata andare alla commozione mentre era in live su TikTok, e lo ha fatto quando ha parlato delle cose che l'hanno ferita di più negli ultimi mesi. L'ex tronista di Uomini e donne ha detto che molte persone avrebbero pregiudizi nei suoi confronti e per diverso tempo ha temuto che Gianmarco Steri si facesse influenzare da tutte le chiacchiere che circolano sul suo conto dopo la rottura con Ciro Solimeno.

Lo sfogo di Martina su TikTok

Circa una volta a settimana Martina dedica una serata ai fan, ovvero chiacchiera con loro in live per due/tre ore.

Le dirette TikTok dell'ex tronista di Uomini e donne riscuotono molto successo (solitamente si collegano una media di 19.000 utenti), e uno dei motivi è sicuramente la sincerità con la quale lei si racconta a chi la segue.

Mercoledì scorso, ad esempio, la ragazza si è commossa quando ha parlato di una sua insicurezza, in particolare di quello che l'ha fatta soffrire di più da quando ha capito di provare un sentimento per Gianmarco.

Le parole della tronista di Uomini e donne

"Ci sono tanti pregiudizi su di me e in questi mesi sono stata male perché ho temuto che Gianmarco si facesse condizionare da chi dice - guarda che lo farà anche con te -", ha esordito Martina nello sfogo che l'ha portata a commuoversi in live su TikTok.

L'amatissima protagonista di Uomini e donne, infatti, non ha trattenuto le lacrime quando ha parlato delle critiche che ha ricevuto dopo la fine del programma, e in particolare quelle sulla rottura con Ciro e il quasi immediato fidanzamento con Steri.

"Il mio comportamento è stato puro e per fortuna lui è molto maturo. Questa resta una mia grande insicurezza", ha concluso la ragazza.

fatemela abbracciare 😭🤧

i leoni da tastiera la odieranno sempre ma io non ci riuscirò mai è così tanto buona e sensibile e si colpevolizza per gli sbagli fatti a 20 anni circa,ma Gianmarco sa chi ha scelto ogni giorno ❤️❤️❤️

anche stasera ha dimostrato chi é pic.twitter.com/04S5ZAseqU — 𝓱𝓲𝓵𝓵𝔂🍓 (@Romanticvibees_) June 10, 2026

L'affetto dei fan

Le lacrime di Martina hanno colpito tutto, in particolare chi ha seguito il suo percorso televisivo sin dall'inizio e nota una differenza tra il suo comportamento attuale e quello che aveva con gli ex fidanzati Raul e Ciro.

"Fatemela abbracciare", "I leoni da tastiera la odieranno sempre, ma lei non deve colpevolizzarsi", "Ha 20 anni, tutti sbagliamo", "Stasera ha dimostrato chi è, una persona buona e sensibile", "L'ho sempre amata, ma dopo questo sfogo ancora di più", "Lasciatela in pace", si legge sui social.