Oggi, 12 giugno, Elisa Leonardi e Ciro Solimeno festeggiano il loro primo mesiversario: esattamente trenta giorni fa, infatti, il tronista ha scelto la corteggiatrice che gli ha rubato il cuore durante il percorso a Uomini e donne e con la quale fa coppia tutt'ora. In questa giornata speciale il giovane ha dedicato bellissime parole alla compagna, poi assieme a lei ha detto "no" ad un'eventuale partecipazione a Temptation Island.

Il romantico gesto di Ciro

Quella in corso è una giornata molto importante per Elisa e Ciro, che stanno insieme da un mese e sui social si mostrano più affiatati che mai.

Il tronista di Uomini e donne ha voluto sorprendere la fidanzata con un mazzo di fiori e una dedica che ha emozionato tutti.

"Un mese di noi. Un mese in cui i nostri occhi non hanno mai smesso di guardarsi. D'altronde si erano già baciati prima delle nostre labbra. Ti amo", sono le parole con le quali il ragazzo ha toccato il cuore della sua dolce metà e dei loro tantissimi fan.

Un mese di voi ❤️🥹

Che bella dedica 🫠 #solinardi pic.twitter.com/hE7eUXX6FC — Mirko Montagna (@montagna0704) June 12, 2026

Nessun programma dopo Uomini e donne

Nei giorni scorsi Elisa e Ciro hanno fatto una diretta su TikTok insieme a Daria Restaino e si sono raccontati a 360 gradi, dal bel momento che stanno vivendo ai progetti che hanno per il loro futuro insieme.

Quando la tiktoker gli ha chiesto se parteciperebbero a Temptation Island, però, i due ex protagonisti di Uomini e donne hanno frenato affermando che probabilmente non sarebbero adatti ad un programma del genere.

"Lì ci vanno coppie con dubbi, persone che non sanno più se sono innamorate. Noi adesso non abbiamo problemi", hanno detto quasi all'unisono quelli che i fan hanno ribattezzato i Solinardi.

L'affetto del fandom

La coppia formata da Elisa e Ciro ha moltissimi sostenitori, gli stessi che commentano tutte le novità che li riguardano quotidianamente.

"I piccoli gesti che fanno la differenza", "Un mese di voi", "Che bella dedica le ha fatto", "Che carini che sono", "Le loro live sono stupende", "Tra loro solo gesti semplici e dolci", "Che bello l'amore", "Chi l'avrebbe mai detto, sono super innamorati", "La loro complicità è cresciuta fuori dallo studio", "Abbiamo perso Ciro, è ufficiale", si legge su X in queste ore.