Nelle puntate di Un posto al sole in onda dall’8 al 12 giugno, il legame tra Diego e Lorenza diventerà sempre più stretto, ma anche più ambiguo e pericoloso. La ragazza argentina, infatti, inizierà a esercitare la sua influenza sul figlio di Raffaele, arrivando a manipolarlo.

Nel frattempo, Cristina dovrà fare i conti con la delusione provocata da Leo, mentre Marina non riuscirà a nascondere il fastidio per la crescente vicinanza tra Roberto e Greta.

Sul fronte sentimentale, Rosa resterà sospesa tra Damiano e Pino, mentre Raffaele tenterà un chiarimento con Ornella.

Occhio, inoltre, a Jimmy, che finirà nuovamente nei guai.

Lorenza pericolosamente vicina a Diego

Lorenza ha capito di esercitare un forte ascendente su Diego e, a quanto pare, potrebbe approfittarne per evitare il licenziamento e rafforzare la sua posizione al Vulcano.

Occhio, quindi, alle prossime puntate di Un posto al sole. I due diventeranno via via più intimi, ma questa crescente vicinanza non sarà vista di buon occhio da tutti. Da qui nascerà un clima di tensione improvvisa. Lorenza, consapevole dell’influenza che ormai ha su Diego, metterà in scena un’abile recita per passare come vittima degli sbalzi d’umore di Samuel Piccirillo.

Cristina delusa da Leo, Marina sempre più gelosa

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Ferri diventerà sempre più sospettoso riguardo alle vere ragioni che hanno spinto Michele Saviani a passare a un’altra emittente radiofonica.

Sul fronte dei più giovani, Cristina vivrà una forte delusione legata all’amicizia con Valentina e Leo. Quest’ultimo proverà disperatamente a rimediare ai propri errori, ma quando la ragazza scoprirà l’inganno prenderà una decisione netta e troverà nel padre un sostegno forse inatteso.

In seguito, Roberto si offrirà di accompagnare Greta e Cristina all’aeroporto, mentre Marina osserverà con crescente fastidio il rapporto tra il marito e la sua ex.

Rosa tra Damiano e Pino, nuovi guai per Jimmy

Rosa si allontanerà sempre più da Damiano per riavvicinarsi a Pino.

Per Bice e Sergio sembrerà arrivato il momento della pace, anche se le loro difficoltà finiranno per pesare di nuovo sulla quotidianità di Guido e Mariella.

Con il via libera di Niko e Manuela, Jimmy organizzerà una giornata in piscina con Mina, ma avrà una bruttissima esperienza con un bullo, affrontato in passato.

Dopo un confronto con Giulia, Raffaele deciderà di tentare un chiarimento con Ornella.

Alberto continuerà a sentire forte la mancanza di Anna, e non sarà l’unico a cercare sue notizie.