Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dall'8 al 12 giugno, rivelano che Roberto e Greta si riavvicineranno nuovamente. Marina dovrà così fare i conti con il fallimento del suo piano, mentre Cristina ritroverà il rapporto con suo padre.

Nel frattempo, Lorenza continuerà a manipolare Diego, creando un clima sempre più teso al Caffè Vulcano. Spazio anche a Rosa, che riceverà da Pino una notizia destinata a sconvolgerla, mentre Jimmy organizzerà una giornata in piscina con Mina. Sul fronte sentimentale, Raffaele tenterà un chiarimento con Ornella, mentre Guido e Mariella seguiranno da vicino la possibile riconciliazione tra Bice e Sergio.

Cristina litiga con Leo e ritrova suo padre

Nella puntata del 3 giugno, Roberto ha acconsentito alla presenza di Leo e Valentina in vacanza con Cristina. La giovane Ferri sarà al settimo cielo, ma presto dovrà fare i conti con la dura realtà.

Le anticipazioni non chiariscono ancora cosa accadrà, ma a quanto pare Cristina scoprirà che i suoi due amici l’hanno sfruttata e manipolata e, a nulla, serviranno le scuse tardive di Leo. La piccola Ferri, inoltre, farà pace con suo padre, che era stato l’unico ad aver visto giusto, mettendo la figlia in guardia proprio da Leo.

Il piano di Marina fallisce

Roberto si farà sempre più sospettoso in merito alla decisione di Stefano Mori di trasferirsi presso un’altra emittente radiofonica.

Il piano di Marina sarà quindi a rischio, ma quel che è peggio è che, finora, non avrà sortito alcun effetto.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, infatti, Roberto si proporrà di accompagnare Greta e Cristina all’aeroporto, a conferma della ritrovata intesa con loro. Un gesto che manderà Marina su tutte le furie.

Il resto delle trame di Un posto al sole dall'8 al 12 giugno: Jimmy bullizzato, Alberto cerca Anna

Dopo aver litigato furiosamente con Damiano, Rosa inizierà ad avvicinarsi sempre di più a Pino, lasciando aperti molti dubbi sui suoi reali sentimenti.

Lorenza sfrutterà l’ascendente che ha su Diego per ottenere dei vantaggi sul lavoro, e a farne le spese sarà il povero Samuel.

Nonostante l’aiuto di Guido e Mariella, Bice e Sergio faticheranno a ritrovarsi e a superare le incomprensioni che li hanno allontanati.

Con l’autorizzazione di Niko e Manuela, Jimmy organizzerà una giornata in piscina insieme a Mina, ma l'arrivo di un bullo rovinerà tutto.

Dopo essersi confrontato con Giulia, Raffaele cercherà di recuperare il rapporto con Ornella.

Disperato per la lontananza di Anna, Alberto continuerà le sue ricerche. A quanto pare, però, non sarà l’unico a cercarla.