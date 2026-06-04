Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 15 al 19 giugno rivelano IL ritorno inaspettato di Viola. La figlia di Ornella, alla fine del 2025, aveva scelto di tornare con Eugenio, chiudendo un lungo arco narrativo che l'aveva vista legata anche a Damiano. A quanto pare, nei prossimi episodi, avrà un ruolo importante nel ricongiungimento tra sua madre e Raffaele, mentre non dovrebbe esserci nessun incrocio di rilievo con il suo ex Damiano.

Un posto al sole, Viola resta a Napoli ma lontana dalle scene

Uno dei volti di Un posto al sole di cui il pubblico sente maggiormente la mancanza è senza dubbio quello di Viola Bruni.

Basta fare un giro sui social per rendersi conto di quanto la sua assenza pesi ancora agli spettatori, affezionati a un personaggio che per anni è stato al centro di storie importanti. Dopo la lunga e tormentata relazione con Damiano e il ritorno accanto al marito Eugenio, quest’anno Viola non figura più tra le presenze fisse della soap. La sua uscita dalla sigla, infatti, non è passata inosservata e ha alimentato la curiosità dei fan sul suo futuro.

Eppure, dal punto di vista narrativo, Viola non ha mai lasciato Napoli. Vive ancora in città insieme a Eugenio e al piccolo Antonio, anche se la sua quotidianità, almeno per il momento, resta fuori dallo schermo. Una scelta che mantiene sempre aperta la porta a un possibile ritorno in scena, anche solo per una breve apparizione.

E, a quanto pare, questo accadrà molto presto.

Upas, una visita a sorpresa per Raffaele e Ornella

Verso la metà di giugno, le trame di Un posto al sole riserveranno una sorpresa a Raffaele e Ornella: i due si ritroveranno in casa proprio Viola. Sarà un momento di serenità familiare, destinato ad arrivare in un periodo tutt’altro che semplice, segnato da tensioni e preoccupazioni continue.

Nel frattempo, per Ornella si avvicinerà la conclusione del corso di spagnolo e, con essa, anche un possibile punto di svolta nel suo rapporto con Vanni. Resta da capire se i due prenderanno davvero strade diverse o se quel legame, nato quasi in punta di piedi, troverà ancora il modo di andare avanti.

Viola aiuta sua madre

Nelle prossime puntate di Upas, la crisi tra Rosa e Damiano si farà sempre più profonda. Tuttavia, Viola resterà ufficialmente fuori da queste dinamiche: il suo personaggio, infatti, continuerà a essere al fianco di Eugenio.

Il suo ritorno in scena dovrebbe avere un altro scopo, più legato alla famiglia che al passato sentimentale. Viola tornerà infatti per confrontarsi con sua madre Ornella e, questa volta, sarà proprio lei a consigliarle di restare accanto alla persona che ama.

Un ribaltamento interessante, considerando che in passato è stata spesso Ornella a guidare la figlia nei momenti più delicati della sua vita. Adesso, invece, sarà Viola a offrire alla madre uno sguardo lucido e affettuoso, invitandola ad ascoltare fino in fondo i propri sentimenti.