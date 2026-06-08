Nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 15 al 19 giugno, a Palazzo Palladini si respirerà aria di tensione su più fronti. Angelo, spinto da Grillo, preparerà il colpo nell'appartamento di Roberto e Marina, mentre tra Ferri e la moglie la gelosia per Greta tornerà a farsi sentire.

Intanto il segreto che lega Alberto ad Anna rischierà di esplodere, con Gianluca sempre più vicino a una verità scomoda. Spazio anche al Vulcano, dove Lorenza si avvincerà pericolosamente a Diego.

Per finire spazio al ritorno di Viola che cercherà di mediare tra sua madre e Raffaele

Un posto al sole, Angelo prepara il colpo: la gelosia di Marina e i guai in radio

Le pressioni di Grillo si faranno sempre più asfissianti. L'ispettore vorrà incastrare Eduardo il prima possibile, e così Angelo si ritroverà a cercare un duplicato delle chiavi dell'appartamento di Roberto e Marina. Alla fine riuscirà a ottenere un'informazione preziosa, quella che gli permetterà di preparare il colpo a Palazzo Palladini.

Roberto si renderà conto della gelosia di Marina per Greta e proverà a rassicurare la moglie.

In radio l'aria si fa pesante. Michele farà sempre più fatica a digerire l'invadenza di Ferri, una presenza ormai ingombrante che peserà sul suo lavoro.

Il segreto di Alberto rischia di venire a galla, Gianluca sempre più vicino alla verità

Il segreto che lega Alberto ad Anna rischierà di venire a galla nel modo peggiore. Nelle prossime puntate, Rossella riferirà ad Alberto dell'incontro tra Gianluca e la madre della ragazza, e da lì la tensione salirà. Gianluca, intanto, si avvicinerà sempre di più a capire chi sia il nuovo compagno di Anna. Difficile dire se riuscirà a mettere insieme i pezzi, ma il rischio che arrivi proprio al padre è concreto. Vittoria, dal canto suo, non mollerà la presa e farà di tutto per rintracciare la figlia. Per Anna, già provata, arriverà un nuovo colpo: scoprirà che sua madre, in ansia per lei, si è rivolta proprio ad Alberto.

Al Vulcano tra Lorenza e Samuel il clima diventerà incandescente. Anche Nunzio comincerà a dubitare della sincerità della nuova cameriera, mentre Diego continuerà a difenderla a spada tratta. In seguito Giordano e Lorenza si baceranno ma questo non farà che alimentare le inquietudini del figlio di Raffaele.

Un periodo di forte insicurezza metterà Bice a dura prova, e stavolta a pagarne le conseguenze sarà Filippo. Guido e Mariella, da parte loro, dovranno gestire le continue richieste di rassicurazione di Bice, sempre alla ricerca di conferme sul proprio fascino.

Un posto al sole: torna Viola, i sospetti di Manuela su Serena

A riportare un po' di leggerezza tra Ornella e Raffaele ci penserà l'arrivo inaspettato di Viola.

Eppure per Ornella scacciare il pensiero di Vanni non sarà semplice. Il corso di spagnolo, intanto, volgerà al termine, e per i due arriverà il momento dei saluti.

L'umiliazione subita da Matteo in piscina continuerà a pesare su Jimmy, che non riuscirà proprio a mandarla giù.

A complicare ancora le cose ci si metterà Serena. Manuela vorrebbe accompagnare Niko e il figlio a trovare Maurizio, ma la sorella proverà in tutti i modi a dissuaderla. Un atteggiamento che finirà per alimentare i sospetti di Manu, sempre più convinta che dietro quella resistenza si nasconda qualcosa.