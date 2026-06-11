Dopo un periodo di pausa, nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 22 al 26 giugno tornerà al centro della scena la storyline legata a Eduardo e Grillo. A quanto pare, il colpo a Palazzo Palladini, più volte rimandato, finirà davvero per concretizzarsi. L’ispettore, intanto, farà tutto il possibile per incastrare Sabbiese e prendersi la sua rivincita.

La casa di Ferri resta vuota

Dopo la partenza di Greta e Cristina, Roberto noterà ila forte inquietudine di sua moglie e deciderà così di portarla in vacanza, convinto che un po’ di distanza possa aiutarla a ritrovare serenità.

L'uomo, però, non immaginerà che quella scelta finirà per avere conseguenze tutt’altro che positive.

Quando Rino e Angelo scopriranno che l’appartamento di Ferri resterà vuoto, torneranno infatti a prendere in considerazione un piano che sembrava ormai accantonato: mettere a segno un furto nello storico palazzo di Posillipo.

Il furto a Palazzo Palladini

Le anticipazioni non svelano ancora molti dettagli e, al momento, non è chiaro se Eduardo e Stella avranno un ruolo diretto nel furto. Quel che sembra certo, però, è che il colpo ci sarà davvero e che qualcosa finirà per andare storto, al punto da mettere qualcuno in serio pericolo.

Il furto avrà conseguenze pesanti su diversi personaggi, a partire da Raffaele.

Il portiere, che da poco aveva scelto di rinunciare alla pensione, si ritroverà travolto da un profondo senso di inutilità e inadeguatezza. In particolare, non riuscirà a perdonarsi per aver lasciato le chiavi dei condòmini alla portata di chiunque, e quel senso di colpa potrebbe accompagnarlo a lungo.

Grillo vuole arrestare Eduardo

Va ricordato che l'intero furto verrà orchestrato sotto la regia di Grillo, che ha un solo obiettivo: l'arresto di Eduardo Sabbiese. L'ispettore, ormai in combutta con Angelo, comincerà a preparare il terreno per scaricare la responsabilità del colpo proprio su Eduardo, l'uomo che vuole vedere dietro le sbarre da tempo. Tutto questo accadrà mentre Sabbiese sarà sul punto di capire cosa gli stanno costruendo attorno. Difficile dire se stavolta Grillo riuscirà davvero a incastrarlo a giochi fatti.