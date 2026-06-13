Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Lorenza ha già mostrato di non essere la ragazza gentile e solare che sembrava all’inizio. La cameriera del Caffè Vulcano si è infatti rivelata arrogante, opportunista e manipolatrice, tanto che persino Samuel ha iniziato a rendersi conto del suo vero carattere.

L’unico a non vedere ancora la realtà è Diego Giordano, che sembra averla idealizzata completamente. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 22 al 26 giugno rivelano che, dopo il bacio con Lorenza, Diego sarà talmente preso dalla ragazza da mettere a rischio la sua relazione con Ida

Un posto al sole, Diego distratto da Lorenza durante una giornata a Palazzo Palladini

Nelle prossime puntate di Upas, Raffaele inviterà il figlio a trascorrere una giornata serena e spensierata a Palazzo Palladini, insieme alla compagna Ida e al piccolo Joseph.

L’intenzione sarà quella di regalare alla famiglia qualche ora di tranquillità, lontano dalle tensioni e dai problemi degli ultimi tempi.

Diego proverà davvero a godersi quel momento di relax accanto ai suoi cari e a mostrarsi presente, ma non riuscirà a liberarsi dal pensiero di Lorenza. La cameriera continuerà infatti a occupare la sua mente, distraendolo di continuo e impedendogli di vivere pienamente quella giornata con Ida e il bambino.

Upas, tensione tra Diego e Ida: Lorenza rovina la loro serenità

Quella che avrebbe dovuto essere una parentesi serena e spensierata finirà invece per trasformarsi nell’ennesima crepa nel rapporto tra Diego e Ida. La distrazione del giovane, sempre più assorbito dal pensiero di Lorenza, non passerà inosservata e potrebbe accendere un nuovo, doloroso scontro tra i due.

Ida si renderà conto che Diego è presente solo fisicamente, mentre con la mente sembra essere altrove. A quel punto, la tensione rischierà di esplodere, facendo emergere dubbi e fragilità che la coppia non potrà più ignorare.

Resta da capire se il giovane Giordano riuscirà finalmente ad aprire gli occhi su Lorenza e sul pericolo che rappresenta, oppure se continuerà a lasciarsi trascinare da lei, mettendo a rischio la sua relazione senza rendersi conto di chi abbia davvero davanti.

Il resto delle trame di Un posto al sole, dal 22 al 26 giugno: Manuela scopre la verità, Grillo vuole arrestare Eduardo

Insospettita dal comportamento di Serena, Manuela costringerà la sorella maggiore a raccontarle la verità su suo padre.

La donna le confiderà così dubbi e ricordi. Decisa a fare chiarezza, Manuela chiederà spiegazioni anche alla madre, che finirà per confermare quella versione, gettandola nello sconforto.

Dopo il furto a Palazzo Palladini compiuto da Rino e dalla sua banda, l’ispettore Grillo metterà in atto un piano per incastrare definitivamente Eduardo Sabbiese.