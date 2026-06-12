Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 22 al 26 giugno promettono una settimana ricca di colpi di scena, tensioni e segreti pronti a esplodere. Al centro delle trame ci saranno il clamoroso furto a Palazzo Palladini, il piano di Grillo contro Eduardo e la difficile decisione che Manuela dovrà prendere dopo una sconvolgente confessione di Monica.

Tra intrighi, indagini e momenti di forte emozione, i protagonisti della soap di Rai 3 si troveranno ad affrontare situazioni sempre più complicate.

Angelo e Rino mettono a segno il furto a casa di Ferri

Approfittando della partenza di Roberto Ferri e Marina Giordano, Angelo e Rino decidono di passare all'azione. I due riescono infatti a portare a termine il loro piano criminale, entrando nell'abitazione di Ferri e completando il furto che stavano preparando da tempo.

L'episodio scatenerà inevitabilmente il caos a Palazzo Palladini, dove la notizia del colpo metterà tutti in allarme. Tuttavia, dietro il furto si nasconde una strategia ancora più pericolosa, destinata a coinvolgere altri personaggi.

Grillo prepara la trappola per Eduardo

Mentre ufficialmente si occupa delle indagini sul furto, Grillo continua a lavorare nell'ombra per realizzare il suo vero obiettivo: incastrare Eduardo.

L'uomo inizierà infatti a tessere una rete sempre più fitta attorno alla sua vittima designata, sfruttando gli eventi a proprio vantaggio. Eduardo, completamente ignaro delle macchinazioni che si stanno sviluppando alle sue spalle, rischia di finire coinvolto in una situazione molto più grave del previsto.

Quando verrà a conoscenza di quanto accaduto a Palazzo Palladini, per lui potrebbe essere ormai troppo tardi.

Angelo costretto a seguire il piano di Grillo

Dopo il furto, Angelo si troverà davanti a una scelta estremamente difficile. Le circostanze sembrano infatti non lasciargli alcuna alternativa e il giovane sarà costretto a portare avanti il piano ideato da Grillo.

La situazione potrebbe però sfuggire rapidamente di mano, mettendo a rischio non solo Eduardo ma anche altre persone coinvolte nella vicenda.

Le anticipazioni lasciano intendere che qualcuno potrebbe correre un grave pericolo.

Manuela sconvolta dalla rivelazione di Monica

Sul fronte sentimentale e familiare, riflettori puntati su Manuela, che dovrà affrontare una delicata verità riguardante Maurizio.

Dopo aver ricevuto una drammatica confessione da parte di Monica, la ragazza cercherà di capire come comportarsi. Con il sostegno di Niko, Manuela dovrà decidere se raccontare tutto a Micaela oppure mantenere il segreto.

Una scelta tutt'altro che semplice, soprattutto perché Micaela sembra aver già intuito che qualcosa le viene nascosto. Il rischio che la verità venga a galla nei modi peggiori aumenta di giorno in giorno.

Raffaele tormentato dai sensi di colpa

Le conseguenze del furto avranno ripercussioni anche su Raffaele. Il portiere di Palazzo Palladini non riuscirà infatti a perdonarsi per aver lasciato incustodite le chiavi dei condomini.

I sensi di colpa lo accompagneranno per tutta la settimana, alimentando preoccupazioni e tensioni all'interno del palazzo. Raffaele continuerà a interrogarsi sulle proprie responsabilità, convinto di aver contribuito involontariamente a quanto accaduto.

Alberto cerca di voltare pagina, ma Anna resta nei suoi pensieri

Nel frattempo, Alberto Palladini proverà a riprendere in mano la propria vita e a ritrovare un minimo di serenità. Nonostante gli sforzi, però, il pensiero di Anna continuerà a tormentarlo.

L'uomo faticherà a concentrarsi sul presente e si troverà ancora una volta a fare i conti con sentimenti che sembravano ormai destinati a essere superati.

Guido organizza una cena tra Sergio e Bice: serata ad alta tensione

Non mancheranno nemmeno i momenti più leggeri, anche se destinati a trasformarsi rapidamente in situazioni imbarazzanti.

Guido convincerà infatti Sergio a invitare Bice a cena, ma l'incontro potrebbe prendere una piega decisamente inattesa. La tensione sarà alta fin dai primi momenti e nulla andrà esattamente come previsto.

A vivere i momenti più complicati sarà proprio Massaro, che verrà travolto da una forte ansia da prestazione. In vista della serata con Bice, l'uomo sarà protagonista di scene divertenti e allo stesso tempo cariche di panico.