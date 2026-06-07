Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dall'8 al 12 giugno tra Rosa e Damiano le cose sembreranno andare meglio. Cristina delusa dai suoi compagni troverà l'appoggio di suo padre. Guido cercherà di aiutare Sergio, mentre Alberto sarà ancora disperato per la mancanza di Anna.

La scoperta di Rosa

Dopo la burrascosa discussione con Damiano, Rosa farà una scoperta sul conto di Pino che la turberà parecchio.Tra i due la tensione sembrerà acuirsi tanto da riavvicinarsi ma la donna continuerà a pensare a Pino.

Al vulcano intanto la complicità tra Diego e Lorenza crescerà sempre di più ma la ragazza non verrà vista di buon occhio dagli altri colleghi. La cameriera infatti, approfitterà dell'ascendente che ha su Diego per incolpare Samuel di alcuni eventi negativi avvenuti nel locale. Roberto dopo aver coperto del passaggio di Stefano Mori ad una nuova emittente cercherà di scoprire in tutti i modi con quali mezzi possa essere riuscito a fare un cambiamento così sorprendente e non alla sua portata. Marina invece continuerà ad essere insofferente difronte al rapporto tra suo marito e la sua ex.

La delusione di Cristina

Cristina felice per la conclusione del suo percorso scolastico resterà disillusa da quelli che credeva suoi amici.

Leo e Valentina infatti commetterà no un passo falso ma il ragazzo cercherà di recuperare in tutti i modi. La figlia di Roberto delusa troverà inaspettatamente l'appoggio di suo padre e si rifugerà in lui. Troverà in Ferri un inaspettato alleato che riuscirà a risollevarle il morale. L'uomo più accompagnerà lei e sua madre in aeroporto in partenza per le vacanze sotto lo sguardo disgustato di Marina. Raffaele deciso a recuperare il suo rapporto con Ornella si sfogherà con Giulia e alla fine deciderà di confrontarsi direttamente con sua moglie. Micaela invece si ritroverà stranamente a fare da arbitro in un litigio tra Serena e Filippo.

La paura di Jimmy

Jimmy con il permesso dei suoi genitori andrà a trascorrere una giornata in piscina con Mina.

La giornata però non andrà come sperato. Il giovane infatti si ritroverà faccia a faccia con delle vecchie conoscenze. Anche questa volta Jimmy sarà incapace di reagire alle provocazioni dei bulli e per questo se ne farà una colpa. Guido infine cercherà di aiutare il suo amico Sergio a riconquistare Bice ma non tutto sarà così semplice e scontato. Sarà infatti un'intuizione del vigile a salvare la virilità del suo amico e a fare in modo che tutti fili liscio.

Alberto ancora in pena per Anna continuerà a cercarla invano, ma si scoprirà che anche qualcuno altro si metterà alla ricerca della donna con la speranza di vederci chiaro.