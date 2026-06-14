Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 15 al 19 giugno, Diego si scambierà un bacio con Lorenza e sarà turbato, a differenza della cameriera che avrà un'altra reazione. Inoltre Alberto temerà che il figlio possa avere scoperto la relazione con Anna, dopo che ha incontrato la madre della ragazza.

Manuela, invece, vorrà portare Jimmy in Trentino da Maurizio, ma Serena cercherà di farle cambiare idea.

Ornella e Vanni terminano il corso di spagnolo

Rossella comunicherà ad Alberto che Gianluca ha incontrato la madre di Anna. Questa circostanza impaurirà Palladini senior, in quanto temerà che il figlio possa scoprire la sua relazione.

Intanto il ritorno di Viola provocherà una distensione delle tensioni esistenti tra Raffaele ed Ornella, la quale sarà in procinto di salutare Vanni visto che il loro corso di spagnolo è terminato.

Nel frattempo Michele non nasconderà il malessere di fronte alle continue intromissioni di Ferri nelle attività della radio. In tutto questo, Marina si mostrerà insofferente della presenza nella sua vita di Greta e questo aspetto determinerà delle tensioni con il marito.

Roberto cerca di risolvere le incomprensioni con Marina

Grillo vorrà incriminare in tutti i modi Eduardo ed inviterà Angelo a procurarsi una copia delle chiavi dell'appartamento di Roberto e Marina. Il ragazzo avrà una informazione dettagliata che lo porterà a pianificare il colpo a Palazzo Palladini. Intanto Ferri si renderà conto di essere la causa dei malesseri di Marina e cercherà di chiarire con lei ogni incomprensione.

Inoltre Guido e Mariella dovranno gestire Bice, che cercherà conferme in ognuno sulla sua bellezza.

Nel frattempo Anna sarà preoccupata quando scoprirà che la madre ha contattato Alberto. In tutto questo, Nunzio metterà in dubbio l'onestà di Lorenza, proprio mentre la cameriera e Diego si baceranno. Giordano sarà turbato dall'evento, al contrario della ragazza. Manuela, invece, penserà di portare Jimmy in Trentino da Maurizio, ma Serena cercherà di farle cambiare idea per non far scoprire alle sorelle la malattia del padre.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Cristina ha scoperto che Leo e Valentina hanno sempre sfruttato la sua amicizia per interesse personale e non è andata in vacanza con loro.

Inoltre Rosa ha fatto pace con Damiano, anche se non si è dimenticata del tutto di Pino.

Jimmy, invece, è stato bullizzato durante una giornata trascorsa in piscina con Mina, mentre Alberto ha continuato a soffrire per l'assenza di Anna.