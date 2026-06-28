Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 29 giugno al 3 luglio, Eduardo scapperà per non essere incriminato da Grillo. Damiano non avrà intenzione di farsi sopraffare dal suo superiore e si difenderà, mentre Rosa sarà turbata. Inoltre Manuela e Niko saranno preoccupati per Jimmy.

Diego, invece, sarà geloso del rapporto creatosi tra Lorenza e Fausto e sfogherà la sua ira nei confronti di Ida.

Mariella aiuta Sergio

Stella non riuscirà a far cambiare idea ad Angelo e la donna riferirà ad Eduardo il piano di Grillo di incastrarlo in ogni modo. Sabbiese cercherà di evitare la trappola di Grillo, ma dovrà fronteggiare Damiano.

Entrambi faranno una scoperta sconvolgente che potrebbe cambiare il loro futuro. Inoltre Anna si metterà in contatto con Alberto.

Nel frattempo Mariella penserà che Sergio non è in grado di superare le sue difficoltà con Bice e si impegnerà per aiutarlo. In tutto questo, Jimmy farà un ottimo esame di terza media, ma questo non basterà per renderlo felice e sia Manuela che Niko saranno preoccupati per lui. Ida, invece, tenterà di recuperare il rapporto con Diego, il quale però penserà alla complicità persa con Lorenza.

Roberto si scontra con Michele

Eduardo scapperà via, ma in questo modo farà infuriare Damiano. Quest'ultimo deciderà di raccontare ogni cosa a Rosa, la quale sarà molto turbata e vorrà confrontarsi con il fratello.

Picariello starà vicino anche a Clara. Intanto Grillo non si arrenderà all'idea di non avere incriminato Damiano e Sabbiese e vorrà vendicarsi, con Stella che potrebbe pagarne le conseguenze. Renda però non vorrà piegarsi a Grillo e vorrà fermare le minacce rivolte verso la sua famiglia.

Nel frattempo Diego si mostrerà geloso del rapporto creatosi tra Lorenza e Fausto e sfogherà la sua repressione su Ida. Giordano parlerà dei problemi di coppia con Raffaele. In tutto questo, la speaker Mancini passerà alla concorrenza e Roberto si scontrerà con Michele, mentre Rossella potrebbe avere l'occasione di lavorare all'estero ma sarà frenata dall'amore che prova per Nunzio.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Roberto e Marina sono rientrati dalla vacanza dopo che i ladri hanno rubato nella loro abitazione. Ferri ha scagliato la sua furia verso Raffaele, in quanto ha lasciato incustodite le chiavi, permettendo così ai malviventi di farne una copia.

Manuela, invece, ha scoperto da Monica la verità su Maurizio e ha meditato se raccontare ogni cosa a Micaela, mentre Michele si è mostrato preoccupato per l'eccessivo carico di lavoro di Rossella.