Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dal 6 al 10 luglio svelano che Cristina troverà il coraggio di dire al padre che è sua intenzione andare a vivere con Greta.

Damiano protegge Eduardo

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda da lunedì 6 a venerdì 10 luglio prendono il via dai ricordi di Damiano riguardanti la sua amicizia con Eduardo, proprio quando il poliziotto dovrà affrontare Grillo. Anche se non del tutto convinto, Damiano farà di tutto per proteggere l'amico ma i suoi sforzi potrebbero rivelarsi vani.

Al contempo, Rosa dovrà destreggiarsi tra il patto stretto con Damiano e le richieste incalzanti di Clara. Eduardo, dal canto suo cercherà di rimettere ordine nella sua vita.

Cristina comunicherà a Roberto di voler tornare a vivere con sua madre dando via a sviluppi inaspettati. Al contempo Ferri dovrà fare i conti con la nuova radio di Stefano Mori e con la gelosia di Marina.

Il comportamento di Jimmy preoccuperà Niko e Manuela, ma l'intervento di Serena e Filippo potrebbe cambiare le cose.

Diego geloso di Lorenza

Diego, a causa della gelosia nei confronti di Lorenza, avrà uno scatto d'ira che lascerà tutti senza parole. Silvia avrà un diverbio con Lorenza e Fausto, dando il suo appoggio a Diego, il quale così ritroverà un po' di equilibrio.

Raffaele intanto lo spingerà a prendere le distanze da Lorenza.

Mariella e Bice organizzeranno una cena con i rispettivi partner per cercare di superare l'imbarazzo. Bice e Massaro attenderanno con ansia l'incontro da un sessuologo, mentre Mariella ne resterà coinvolta, facendo un sogno bizzarro.

Alberto scoprirà dove si trova Anna e la raggiungerà offrendole il suo supporto per superare assieme le loro paure.

Damiano diviso tra dovere ed amicizia

Sarà un periodo difficile quello che dovrà affrontare Damiano per via delle scelte di Eduardo e per via delle ingerenze del suo superiore Grillo. Il poliziotto dovrà destreggiarsi in un ambito che potrebbe mettere in pericolo la sua carriera ma anche la sua vita privata, compreso il rapporto con Rosa. Per comprendere le sue scelte non resta che attendere le prossime anticipazioni.