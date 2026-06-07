Negli episodi di Un Posto al sole in onda dall'8 al 12 giugno, Jimmy non riuscirà a reagire ai soprusi da parte dei bulli. Inoltre Cristina comprenderà che Leo e Valentina non sono veri amici e prenderà una scelta drastica.

Alberto, invece, soffrirà per Anna, mentre Lorenza sfrutterà il suo ascendente su Diego per passare da vittima della situazione in uno scontro con Samuel.

Rosa non si è dimenticata del tutto di Pino

Rosa e Damiano cercherà di riappacificarsi dopo la lite avuta, ma la donna non sembrerà essersi dimenticata del tutto di Pino. Intanto Bice e Sergio sono riusciti a fare pace, anche se lei sarà delusa dal comportamento dell'uomo.

Guido e Mariella, invece, a causa dei problemi dei loro amici non riusciranno a godersi la loro vita coniugale.

Nel frattempo aumenterà l'affinità tra Diego e Lorenza, la quale però non susciterà simpatia in molti. In tutto questo, Roberto vorrà comprendere come Stefano Mori è riuscito a passare ad un'altra emittente radiofonica, mentre Cristina starà capendo che Leo e Valentina non sono veri amici come inizialmente pensava. Il giovane comunque cercherà di recuperare con lei.

Raffaele cerca di ricucire il rapporto con Ornella

Niko e Manuela concederanno a Jimmy di passare la giornata in piscina insieme a Mina, ma tutto sarà rovinata dalla presenza dei bulli. Il giovane Poggi risulterà essere addolorato, poiché non riuscirà a reagire alle loro provocazioni.

Intanto Raffaele, dopo essersi confidato con Giulia, comprenderà che la cosa più giusta da fare è quella di ricucire il rapporto con Ornella. Guido, invece, interverrà in aiuto di Sergio e così potrà avere qualche possibilità con Bice.

Nel frattempo Roberto accompagnerà Greta e Cristina in aeroporto e Marina sarà irritata nei confronti del marito. In tutto questo, la giovane Ferri prenderà una scelta drastica su Leo, mentre Micaela farà da mediatrice tra la sorella Serena e Filippo. Alberto, invece, soffrirà per Anna.

Intanto Samuel e Lorenza si renderanno protagonisti di un litigio in cucina, ma la cameriera sfrutterà il suo ascendente su Diego per passare come vittima della situazione.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Diego ha dimostrato sempre di più di essere attratto da Lorenza. Inoltre Cristina si è impegnata a scuola per evitare la bocciatura e dopo avere avuto un attacco di panico, è riuscita a superare le difficoltà.

Manuela, invece, si è chiesta il motivo che ha spinto Jimmy a dedicarsi all'allenamento, mentre Guido ha cercato di frenare l'invadenza di Cotugno.