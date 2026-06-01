Le puntate di Un posto al sole in onda dall’8 al 12 giugno alle 20:50 su Rai 3 porteranno Cristina al centro di un percorso emotivo doloroso ma decisivo. La giovane Ferri, già delusa dall’amicizia con Valentina e Leo, si troverà davanti alla verità che non avrebbe mai voluto scoprire. La settimana sarà segnata da scelte drastiche, tensioni familiari e un inatteso avvicinamento con suo padre Roberto, mentre Marina continuerà a osservare con crescente insofferenza il legame tra il marito e Greta. Intanto, Lorenza si avvicinerà a Diego, ma questa intesa fra i due camerieri del Caffè Vulcano non passerà inosservata.

Ci sarà spazio anche per le vicende di Niko, che affronterà un brutto incontro proprio mentre sarà in compagnia di Mina.

La maschera di Leo cade e Cristina reagisce

Cristina verrà travolta dalla rivelazione definitiva sulla falsità di Leo, un colpo che spezzerà ogni residuo di fiducia. La ragazza prenderà una decisione netta, drastica, che segnerà un punto di non ritorno nel loro rapporto. Inaspettatamente, sarà Roberto a offrirle conforto, mostrando un lato paterno che raramente lascia emergere. Tale momento di vicinanza segnerà una svolta del tutto inattesa nel rapporto fra padre e figlia, che fino ad ora non è stato dei migliori. Intanto Ferri continuerà a indagare su Mori e sul suo passaggio a un’altra emittente radiofonica, convinto che dietro la scelta ci sia molto più di quanto appare.

Marina è insofferente, Lorenza manipola e il Caffè Vulcano ribolle

Mentre Roberto accompagnerà Greta e Cristina in aeroporto, Marina vivrà un crescendo di irritazione verso la vicinanza tra il marito e la sua ex. Sul fronte lavorativo, Lorenza sfrutterà il suo ascendente su Diego per passare come vittima degli sbalzi d’umore di Samuel, alimentando tensioni nel gruppo. Nel frattempo, un’intuizione di Guido salverà Sergio da una crisi di virilità, aprendo spiragli positivi per lui e Bice. Jimmy, con il permesso di Niko e Manuela, vivrà una giornata in piscina con Mina, ma l’arrivo di una vecchia conoscenza rischierà di rovinare tutto. In questo intreccio di emozioni, la scelta di Cristina rappresenterà il vero punto di svolta della settimana. Intanto, ci sarà spazio anche per le vicende di Rosa, alle prese con una notizia ricevuta da Pino, che la turberà parecchio.