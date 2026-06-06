Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 15 al 19 giugno, rivelano che Gianluca Palladini si metterà sulle tracce di Anna.

Questa ricerca lo farà avvicinare pericolosamente alla verità sulla relazione tra la ragazza e suo padre.

La mamma di Anna si ricorda di Alberto

Nelle puntate andate in onda di recente, Alberto ha commesso un errore che potrebbe costargli caro. L’uomo si è infatti recato a casa della madre di Anna e si è presentato alla donna come un amico della ragazza. Vittoria avrà sicuramente notato la sua età, un dettaglio che potrebbe rivelarsi determinante.

Le anticipazioni rivelano infatti che anche Gianluca seguirà lo stesso percorso. A quel punto, la madre di Anna potrebbe raccontare al giovane Palladini della misteriosa visita di un uomo molto più grande della figlia e, magari, aggiungere altri dettagli importanti, come l’auto o l’aspetto fisico.

Un posto al sole, anticipazioni giugno: Anna e Alberto preoccupati

Anche Gianluca cercherà di avere notizie su Anna e finirà così per entrare in contatto proprio con la madre della ragazza. Quando Rossella verrà a sapere di questo incontro, avviserà subito Alberto, che inizierà a temere sempre di più che il figlio possa scoprire tutta la verità. A quanto pare i suoi timori non saranno affatto infondati: Gianluca sarà ormai sempre più vicino a capire chi sia davvero il suo misterioso “rivale”.

Intanto Vittoria, preoccupata più che mai, farà di tutto per ritrovare la figlia. Ma quando Anna scoprirà che sua madre è entrata in contatto con Alberto, non la prenderà affatto bene e le sue ansie cresceranno ancora di più.

Il resto delle trame di Un posto al sole: torna Viola, Marina gelosa di Greta

La situazione tra Rosa e Damiano sembrerà migliorare, ma la donna continuerà a pensare a Pino.

Lorenza sfrutterà a proprio vantaggio l’attrazione che Diego prova per lei, manipolandolo per ottenere benefici sul lavoro.

Ferri si riavvicinerà a Greta, innescando una fortissima gelosia in Marina.

La crisi tra Raffaele e Ornella non rientrerà, ma l’arrivo di Viola potrebbe cambiare le cose.

Jimmy dovrà affrontare un bullo che aveva già incontrato in passato.