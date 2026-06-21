Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 22 al 26 giugno, Manuela scoprirà grazie a Serena e Monica ciò che ha fatto Maurizio e sarà sconvolta. Inoltre Alberto non smetterà di pensare ad Anna.

Angelo e Rino, invece, riusciranno a compiere il furto a casa Ferri e Raffaele sarà addolorato per avere lasciato incustodite le chiavi, mentre Grillo cercherà di incriminare Eduardo.

Raffaele cerca di aiutare Ida e Diego, ma senza successo

Serena racconterà a Manuela i suoi ricordi riguardanti Maurizio e Monica, in particolare quelli riguardanti la sua nascita.

La giovane Cirillo deciderà di confrontarsi con la madre, la quale spiegherà ogni cosa e la moglie di Niko non potrà che essere sconvolta. Intanto Michele si mostrerà in ansia per l'eccessivo lavoro che si è sobbarcata Rossella e ne parlerà con lei. Pure Silvia parlerà alla figlia e successivamente riferirà al marito, come la loro figlia è concentrata sul futuro.

Nel frattempo Ida e Diego accetteranno l'invito di Raffaele di trascorrere una giornata a Palazzo Palladini con il piccolo Joseph, ma l'uomo non ce la farà a non pensare a Lorenza. I tentativi del portiere di aiutare il figlio infatti risulteranno inutili, in quanto i due si renderanno protagonisti di un altro litigio.

Roberto e Marina partono per la Costa Azzurra

Guido riuscirà a convincere Sergio ad invitare Bice a cena, ma l'uomo sarà assalito dall'ansia. Intanto Manuela potrà contare sulla vicinanza del marito Niko e rifletterà se è il caso di raccontare ogni cosa a Micaela, la quale però ha iniziato a capire che le sorelle le stanno nascondendo qualcosa. Inoltre Alberto cercherà di tornare alla normalità, anche se non smetterà di pensare ad Anna.

Nel frattempo Roberto e Marina partiranno per la Costa Azzurra e sia Angelo che Rino decideranno di compiere il furto a casa Ferri. Non mancheranno gli intoppi, ma alla fine il colpo andrà a buon fine e Grillo potrà indagare per incastrare Eduardo. Raffaele, invece, sarà dispiaciuto per avere lasciato incustodite le chiavi, mentre Sabbiese scoprirà la verità e ne parlerà con Angelo e Rino.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Gianluca ha incontrato la madre di Anna ed Alberto ha temuto che il figlio potesse scoprire la sua relazione. Inoltre Angelo è riuscito a procurarsi un doppione delle chiavi della casa di Ferri, con il fine di pianificare un colpo.

Marina, invece, non ha tollerato la vicinanza esistente tra Roberto e Greta, mentre Diego e Lorenza si sono scambiati un bacio.