Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda fino al 26 giugno, si tornerà a parlare di Maurizio e delle gemelle Cirillo. Tutto avrà inizio quando Manuela, preoccupata per Jimmy, prenderà in considerazione l’idea di trascorrere una vacanza in Trentino, a casa di suo padre.

Quella che sembrava una proposta del tutto innocua finirà però per innescare una serie di situazioni tragiche ed impreviste.

Jimmy si chiude in se stesso e preoccupa Niko e Manuela

Dopo lo scontro con i bulletti, Jimmy si chiuderà in se stesso e, con la scusa di doversi preparare agli esami di terza media, resterà confinato nella sua camera.

Niko e Manuela si renderanno conto che qualcosa non va, senza però riuscire a comprenderne il motivo. La verità è che Jimmy continua a ripensare all'episodio di bullismo subito in piscina, del quale non ha ancora trovato il coraggio di parlare con nessuno.

Nel tentativo di scuoterlo e restituirgli un po' di serenità, Manuela penserà di organizzare un viaggio. Il suo progetto sarà quello di raggiungere Maurizio in Trentino subito dopo l'esame orale, così da permettere a Jimmy di trascorrere del tempo con il nonno appena ritrovato. Un'idea apparentemente innocente che, però, getterà Serena nel panico.

Serena costretta a dire la terribile verità

Quando scoprirà il piano della sorella, Serena cercherà in ogni modo di convincerla a rinunciare.

La sorella maggiore temerà infatti che Manuela possa venire a conoscenza del terribile segreto del padre e, per sviare i sospetti, si offrirà di accompagnare personalmente Jimmy in vacanza, magari scegliendo una destinazione più adatta a un ragazzo della sua età.

Manuela però non darà peso alle sue parole e inizierà a organizzare il viaggio telefonando direttamente a Maurizio. Colto alla sprovvista, l’uomo proverà a scoraggiarla elencando una serie di ostacoli e difficoltà. Alcuni strani scambi tra Serena e il padre, però, finiranno per insospettire la gemella. Messa alle strette, Serena non potrà più continuare a nascondere la verità e rivelerà alla sorella ciò che Maurizio potrebbe aver fatto a Monica molti anni prima.

Manuela affronta Monica e scopre una verità dolorosa

Per Manuela sarà un colpo durissimo. Sconvolta dalle parole di Serena, sentirà il bisogno di fare chiarezza e cercherà subito la madre per affrontarla. Il confronto con Monica sarà tutt’altro che semplice. Durante il faccia a faccia emergeranno nuove rivelazioni, destinate a gettare Manuela nello sconforto più profondo. In un momento così delicato, sarà soprattutto Niko a starle vicino: il suo affetto e il suo sostegno le daranno la forza necessaria per affrontare il peso di quanto scoperto.

Resterà ancora una questione da risolvere. Manuela dovrà decidere se raccontare tutto anche a Micaela oppure continuare a tenerla all’oscuro. La gemella, però, avrà già intuito che Serena e Manuela le stanno nascondendo qualcosa. Non è ancora chiaro come reagirà quando scoprirà la verità, ma un elemento sembra ormai certo: anche per Micaela arriverà presto il momento di fare i conti con il passato di Maurizio.