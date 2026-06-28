Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 29 giugno a 3 luglio per Damiano e la sua famiglia le cose precipiteranno. Il poliziotto scoprirà la doppia vita di suo cognato e ne resterà fortemente deluso. Diego troverà il coraggio di confessare i suoi tormenti a Raffaele mentre per Rossella arriverà il momento di capire cosa conta davvero.

Il tradimento di Eduardo

Stella decisa a non consegnare Eduardo a Grillo prenderà una sofferta decisione. La donna pur di salvare l'uomo che ama correrà da lui e gli confesserà tutto.

Spiegherà a Sabbiese che Grillo ha costretto suo fratello Angelo a tradirlo per poterlo incastrare. Eduardo furioso per quanto appena scoperto tenterà di sfuggire alla trappola ordita dal commissario ma si ritroverà con un ulteriore ostacolo da affrontare. Arriverà Damiano sul suo cammino e sarà costretto a confessare tutta la verità sul suo coinvolgimento nelle rapine nel quartiere. Damiano ne resterà profondamente deluso e dopo una folle corsa con lui, si distaccherà completamente da quello che credeva essere per lui quasi un fratello. Con la confessione di Eduardo però riuscirà finalmente a vederci chiaro sui loschi comportamenti di Grillo accecato da un odio inspiegabile nei confronti di tutta la sua famiglia.

Damiano racconterà poi tutto a Rosa che rimarrà delusa e sconcertata nello scoprire che suo fratello in realtà non ha mai abbandonato la sua indole criminale e che continua a prendersi gioco della sua migliore amica Clara. La donna farà un disperato appello a Damiano con la speranza di proteggere la sua migliore amica. Intanto Grillo, furioso per non essere riuscito ad incastrare Sabbiese e Damiano tenterà una vendetta e a farne le spese sarà proprio la povera Stella.

La confessione di Diego

Tra Diego ed Ida continueranno gli screzi e tra i due la situazione andrà sempre peggio. Raffaele si accorgerà di questo enorme distacco e si renderà conto che la situazione sentimentale di suo figlio è davvero drammatica.

In più Diego darà di matto quando vedrà Lorenza sorridere e scherzare con Fausto. Giordano infatti infastidito dall'indifferenza della ragazza, manifesterà la sua gelosia. Poco dopo il ragazzo riuscirà a confessare a suo padre la ragione dei suoi tormenti sentimentali in cerca di conforto. Jimmy intanto dopo l'esame orale di terza media sarà promosso a pieni voti ma il ragazzo non mostrerà il giusto entusiasmo per il risultato raggiunto. La sua reazione infatti susciterà non poche preoccupazioni in Niko e Manuela che cercheranno di capire per quale motivo il ragazzo sia così giù di corda.

Un nuovo scontro

La speaker radiofonica Ambra Mancini attesa a Radio Golfo passerà alla concorrenza e questo sarà motivo di scontro tra Roberto e Michele.

Rossella verrà invitata ad un convegno che potrebbe essere il trampolino di lancio per la sua carriera all'estero, ma l'idea di diversi separare da Nunzio la tormenterà. Mariella invece preoccupata per la difficile situazione tra Bice e Sergio giungerà a conclusione che la coppia di suoi amici ha bisogno di un aiuto esterno per poter superare questo periodo complicato.