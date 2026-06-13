Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 15 al 19 giugno Alberto sarà preoccupato per il comportamento di Gianluca, Viola tornerà a Palazzo e Marina sarà sempre più insofferente alla presenza di Greta. Infine Jimmy e Bice continueranno a vivere con il loro tormenti interiori facendo preoccupare chi gli sta intorno.

La determinazione di Vittoria

Rossella informerà Alberto dell'incontro tra suo figlio e la madre di Anna. La notizia farà tremare Alberto il quale comincerà a temere che suo figlio possa arrivare ben presto alla verità.

Gianluca infatti sarà ad un passo dallo scoprire l'identità dell'uomo misterioso di cui gli ha parlato Vittoria. Anche Anna scoprirà che Alberto ha incontrato sua madre e la notizia la farà precipitare ancora di più nei suoi tormenti interiori. In casa Ferri le cose non andranno meglio. Marina continuerà ad essere ossessionata dalla presenza di Greta nella vita di suo marito ed ogni riferimento a lei sarà motivo di scontro con Roberto. Dopo una scenata di gelosia, Roberto si renderà conto che rassicurare sua moglie ha la priorità su tutto e per questo le proporrà di staccare un po' e di concedersi del tempo tutto per loro. Al contempo Grillo presserà ancora Angelo affinché gli consegni Sabbiese e il ragazzo cercherà di trovare il modo di piazzare un colpo in casa Ferri.

Grazie ad una soffiata, Angelo riuscirà ad individuare il momento giusto per sottrarre le chiavi dell'appartamento e a pianificare la rapina.

Michele in difficoltà

Per Michele in radio non sarà semplice gestire il suo nuovo ruolo da direttore. Saviani infatti, contrariamente a quanto credeva, sarà costretto a subire l'invadenza del suo superiore con idee totalmente diverse dalle sue. Al Vulcano intanto la tensione tra Lorenza e Samuel Salirà alle stelle. Anche Nunzio però inizierà a capire che la ragazza non è in realtà chi vuole fare credere. Solo Diego continuerà a difenderla tanto che tra loro ci sarà un pericoloso avvicinamento. Si baceranno e dopo il bacio il ragazzo ne resterà parecchio turbato a differenza di Lorenza che la prenderà in maniera del tutto opposta.

L'arrivo inaspettato di Viola a Palazzo Palladini sembrerà appianare tutte le tensioni tra Raffaele e Ornella. La donna però continuerà a pensare al suo collega di corso Vanni.

Jimmy continuerà ad essere ossessionato dal pensiero di non essere riuscito a reagire alle provocazioni dei bulli mentre Bice delusa dai rifiuti del marito inizierà a provocare qualsiasi uomo le capiti davanti per avere la certezza di essere ancora una donna attraente. Manuela infine manifesterà a Serena la sua voglia di voler incontrare Maurizio ma la Cirillo tenterà di dissuaderla tanto da farla insospettire.