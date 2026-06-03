La notizia era nell'aria da mesi, ma solo negli ultimi giorni ha trovato conferme concrete: Zeudi Di Palma sarà una naufraga della nuova edizione dell'Isola dei famosi. Il 2 giugno, infatti, la giovane ha fatto una live su Twitch per avvisare i suoi sostenitori che si assenterà per un periodo (circa un mese per registrare il reality nelle Filippine), ma per vederla alle prese con l'accensione dei fuoco e altre prove i suoi fan dovranno aspettare l'autunno.

Le ultime parole di Zeudi prima della partenza

Da mesi si vociferava che Zeudi avrebbe partecipato all'Isola dei famosi, ma i suoi fan non hanno creduto a queste chiacchiere fino a pochi giorni fa.

Tra teorie fantasiose e indizi più o meno concreti, molti sostenitori di Di Palma hanno cercato di trovare altre spiegazioni ai progetti top secret ai quali ha lavorato la ragazza ultimamente, ma alla fine hanno dovuto cedere: la 24enne sarà una naufraga dell'edizione del reality che tornerà su Canale 5 in autunno, ma che sarà registrato questo mese nelle Filippine.

"Mi prendo una pausa da Twitch, ma tornerò. In questo periodo sarà mia madre a gestire il profilo, vi amo e ci vediamo presto", ha detto l'ex Miss Italia in quella che è stata la sua ultima live prima della partenza.

zeudi: "prendo una pausa da twitch per un po' di tempo ma ritornerò il prima possibile, mia madre in questo periodo sarà lei a gestire il mio twitch! farà lei delle live, io vi amo, grazie per tutto il supporto, vi abbraccio e vi bacio ci vediamo presto vi amo. VI AMO BELLEZZE" — rachele (@rachele_caps) June 2, 2026

La reazione della community

Anche se Zeudi non lo ha detto apertamente, i suoi fan hanno capito che si assenterà da Twitch e da tutti gli altri social perché sarà impegnata con le riprese dell'Isola dei famosi dall'altra parte del mondo.

"Forza, noi ti sosterremo da lontano", "Sono felice per lei, ma mi mancherà tantissimo", "Questo mese sarà difficile, ma torneremo più forti", "Sono fiera di lei, non era scontato che si sarebbe rimessa in gioco", "In bocca al lupo", "Torna vincitrice", "Noi saremo sempre qui", "Buona fortuna", "Soffriremo assieme a Scarlett", "Un mese senza Zeudi, come si fa?" si legge su X in queste ore.

Il ritorno in tv in autunno

Le registrazioni dell'Isola dei famosi dovrebbero iniziare il 12 giugno, ma i concorrenti partiranno a breve per le Filippine assieme all'inviato Alvin.

Le registrazioni del reality dovrebbero durare circa un mese, ma per vederlo su Canale 5 i fan dovranno aspettare l'autunno.

La padrona di casa dovrebbe essere Selvaggia Lucarelli, invece tra i concorrenti ci sarebbero la già annunciata Zeudi, Pierpaolo Pretelli, Raffaella Fico, Daniele Iaia e Cecilia Capriotti.